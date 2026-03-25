Alba: "Il Comune impedisca occupazione al Parco Sobrino, rimanga a famiglie e bambini"

Un'interpellanza in Consiglio comunale per chiedere quali siano "le intenzioni dell'amministrazione albese alla luce di quella che si annuncia a tutti gli effetti come un'occupazione priva di titolo". E' quanto hanno presentato i consiglieri di minoranza albese con riferimento a quanto annunciato nei giorni scorsi da un collettivo albese, che ha manifestato la volontà di "avviare una forma di autogestione presso il Parco Sobrino, con particolare riferimento alla casetta posta al suo ingresso".

I consiglieri comunali di minoranza Emanuele Bolla, Massimo Reggio, Carlo Bo, Domenico Boeri, Lorenzo Barbero, Riccardo Spolaore, Elisa Boschiazzo e Nadia Gomba spiegano: "Il Parco Sobrino è uno spazio per famiglie con bambini e non è accettabile che sia oggetto di occupazioni senza titolo. L'area del Parco e della zona H sono state oggetto di una riqualificazione negli ultimi anni: si pensi ai campi per il gioco libero, al Centro per ragazzi disabili e alla nuova palestra, così come alla programmata riqualificazione dei giochi del parco. La vocazione del Parco non deve cambiare e deve continuare ad essere un luogo rivolto alle famiglie con bambini, senza l'ombra delle occupazioni. Il Comune deve intervenire senza ambiguità e con determinazione, evitando che la casetta venga occupata in modo stabile, anche perché già oggi sembra essere stata adibita ad una sorta di deposito".

Rispetto agli spazi rivolti ai giovani in Città, il centrodestra ha spiegato: "I giovani giustamente chiedono spazi e meritano risposte, ma non si può derogare in alcun modo al principio della legalità nella gestione dei beni di tutti. Ad Alba tante associazioni e gruppi utilizzano gli spazi pubblici, ma senza mai ricorrere al metodo delle occupazioni illegittime."