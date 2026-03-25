Sport locale, vittorie e soddisfazioni

Certamente il calcio anche nelle categorie inferiori attrae l'attenzioni di molti appassionati e sportivi ma ci sono discipline che stanno portando alla ribalta giovani campioni e registrano un forte seguito da parte di chi li pratica. Dal volley al basket, dagli sport invernali fino al ciclismo, arrivando anche al pallapugno. Ma ci sono anche le competizioni sportive professionistiche ad alto livello che incuriosiscono e creano attesa. Un esempio? Lo spareggio per accedere al prossimo Mondiale di Calcio.

Lo sport non è soltanto il pallone che rotola nelle nostre zone

Quando in Italia si parla di sport, il primo pensiero va ovviamente al calcio. Il pallone che rotola ruba l'attenzione di milioni tra appassionati e addetti ai lavori che ogni domenica (sarebbe meglio dire ormai ogni giorno) seguono, si appassionano e tifano per la squadra del cuore. Lo stesso si può dire per quanto riguarda le scommesse, diverse i siti e le app specifici che presentano possibilità e quote interessanti di gioco. Tra questi il codice bonus bet365 presenta offerte diverse, quotazioni giuste anche se bisognerà approcciarsi sempre con la massima responsabilità. Nella nostra zona comunque sono molti altri sport che vanno per la maggiore e dai quali escono fuori giovani competitivi, interessanti, alcuni già campioni.

Sulla scia delle Olimpiadi cresce l’attenzione verso gli sport invernali

Gli esempi sono tanti: possiamo cominciare con quelli che sono gli sport invernali, con il biathlon, lo sci di fondo, lo sci alpinismo che stanno regalando davvero grandi soddisfazioni. Ci sono stati momenti importanti come quelli che hanno visto Gautero quinta ai mondiali junior di Biathlon e Lisciandrello bronzo agli italiani under 16 di fondo. Per quanto riguarda lo sci di fondo spicca il secondo posto di Lorenzo Romano e per quanto riguarda il biathlon, ci sono state molte medaglie ai campionati italiani di Forni Avoltri.

Arti Marziali, Karate e Kickboxing, i segreti delle arti marziali

Forse poco spazio hanno le arti marziali ed è giusto allora sottolineare la bellezza, l'importanza e i risultati di questo sport. Il judo, il kickboxing, il karate sono discipline particolari che ci stanno regalando grosse soddisfazioni. I giovanissimi ragazzi si stanno mettendo in mostra come successo per il Regionale Esordienti mentre il kickboxing regala soddisfazioni alla Coppa del Mondo di Jesolo con due ori, un argento e anche un bronzo. Grande seguito hanno anche il Pallapugno, la bicicletta, la pallavolo insieme al Basket.

Panoramica sul calcio italiano, non siamo competitivi come molti altri campionati esteri

Se abbiamo visto che in tutto il nostro territorio lo sport è seguito e soprattutto praticato nelle diverse discipline a livello amatoriale e agonistico, di certo non possiamo trascurare le grosse passioni sportive a livello nazionale. Quali? Ovviamente il calcio. O meglio, anche il calcio. Sì perché le recenti Olimpiadi e Paraolimpiadi di Milano e Cortina hanno restituito all’Italia grandissime soddisfazioni nelle diverse discipline invernali. Tuttavia, il pallone che rotola rapisce il cuore della maggioranza degli sportivi nostrani. La nostra Serie A di certo non è paragonabile a molti altri campionati a livello europeo. Non è un mistero che negli ultimi anni molti dei grandi calciatori che hanno animato le passate stagioni hanno deciso di trovare soldi, successo e fortuna all’estero.

Negli ultimi anni molti grandi giocatori hanno lasciato la serie A

Età, fine carriera, motivazioni, contratti faraonici: per queste e molte altre ragioni in tantissimi hanno lasciato la Serie A. Da Tonali a Milinkovic, da Brozovic a Kim passando per Kvaratskhelia, Immobile, Onana, Hojlund e molti altri. Di certo è calato il tasso tecnico e probabilmente il seguito da parte del pubblico internazionale. Il Calcio italiano vive un periodo difficile anche perché non riusciamo più a trovare giocatori all’altezza della Nazionali. O meglio, se ne trovano pochi. Siamo nei giorni degli spareggi per accedere al prossimo mondiale di calcio in estate e Gattuso dovrà tirare fuori il meglio dai suoi ragazzi per staccare il biglietto per Usa, Canada e Messico. Appuntamento il 26 marzo prossimo a Bergamo quando affronteremo l’Irlanda del Nord (con un occhio a Bosnia Erzegovina-Galles).

La situazione della Serie A tra scudetto e ingresso nelle coppe

Se rimaniamo all’interno del calcio nostrano allora si può dire che la questione scudetto è (quasi) archiviata. La sconfitta del Milan in casa della Lazio ha spento ogni velleità rossonera di rendere la vita difficile ai cugini interisti che pure avevano frenato pareggiando in casa per 1-1 contro l’Atalanta. Gli 8 punti di differenza a due mesi dalla con conclusione della stagione pesano molto. Molto più aperta la lotta per l’ingresso nelle coppe: Milan (appunto), Napoli, Como, Juve, Roma e Atalanta lottano per posti Champions ed Europa League. Fabregas fa volare il suo Como e regala emozioni forse impensabili, la Roma vive un periodo di difficoltà ed è stata superata da una Juve che viaggia in maniera decisa. Il Napoli può recriminare: avrebbe potuto bissare lo scudetto passato ma molti infortuni e qualche stop inaspettato anche complicato il cammino dei ragazzi di Conte.











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