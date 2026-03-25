"L'Eterno che ci ridona il tempo": musica e parola nella Chiesa di San Pietro a Savigliano

L'associazione Corale MusicaNova invita a una serata di rara intensità dal titolo "L'Eterno che ci ridona il tempo": un concerto spirituale in cui musica e testo letterario si faranno guida per una riflessione corale su uno dei grandi temi dell'esistenza, il tempo.

Il cuore della serata sarà la suite "Musica per un concerto spirituale", composta nel 2001 dal musicista piemontese Daniele Bertotto (1947-2007), già docente di composizione presso il Conservatorio di Torino. L'opera riunisce elementi corali attinti dal repertorio millenario della Chiesa a strutture strumentali dal linguaggio decisamente moderno, con un organico che accosta archi, fiati e percussioni in una sintesi suggestiva tra antico e contemporaneo. A far da contrappunto ai brani musicali, una selezione di pagine letterarie di autori diversi, che si alterneranno alle note arricchendo l'esperienza di ascolto con nuovi livelli di lettura.

Sul palco, accanto al coro saviglianese, si esibiranno i solisti dell'Orchestra Bartolomeo Bruni di Cuneo, sotto la direzione del maestro Rinaldo Tallone.

Appuntamento venerdì 27 marzo alle ore 21 nella Chiesa di San Pietro.

Ingresso libero.