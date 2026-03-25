Alberto Pellai ad Alba, cambio di sede per l'incontro sull'educazione 0-6 anni: dalla sala congressi alla più ampia Ordet

L'incontro con il dottor Alberto Pellai, in programma giovedì 9 aprile dalle ore 17:30 alle 19, cambia location: visto il grande interesse registrato, la sede si sposta da Palazzo Mostre e Congressi alla più ampia sala Ordet, in piazza Cristo Re 3 ad Alba. L'iscrizione è obbligatoria, fino a esaurimento posti, al link eventbrite.it .

Medico, psicoterapeuta dell'età evolutiva, ricercatore e autore di numerose pubblicazioni di divulgazione scientifica, il dottor Pellai accompagnerà il pubblico in una riflessione sulle sfide educative contemporanee e sulle strategie più efficaci per sostenere la crescita dei bambini in età prescolare.

L'incontro gratuito, dal titolo "0–6 anni: crescere sospesi tra vecchie e nuove sfide educative", sarà moderato dal dott. Giovanni Asteggiano, neurologo e neuropsichiatra infantile, e rappresenta un'importante occasione di divulgazione scientifica accessibile a famiglie, educatori e professionisti del settore.

L'evento è organizzato dall'Assessorato all'Istruzione del Comune di Alba, in collaborazione con la Consulta per le Pari Opportunità e la Consulta delle Famiglie, e vuole essere l'occasione per presentare il progetto di Coordinamento Pedagogico Territoriale (CPT), che vedrà capofila il Comune di Alba e sarà operativo dal prossimo anno scolastico.

Il CPT è l'organismo di governance che unifica e integra tutti i servizi educativi per l'infanzia 0-6 anni presenti sul territorio, promuovendo azioni di formazione per gli operatori, sperimentazioni di iniziative e attività innovative in ambito educativo, coinvolgimento delle famiglie e promozione della cultura dell'infanzia e della genitorialità.