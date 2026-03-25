NUOTO / Il Team Dimensione Nuoto in massa ai Criteria Nazionali di Riccione: 29 presenze-gara e 9 atleti sui blocchi

È l’evento giovanile a carattere nazionale più importante della stagione invernale. Da giovedì 26 marzo a giovedì 4 aprile, Riccione ospiterà i Criteria Nazionali 2026 a cui il Team Dimensione Nuoto, anche quest’anno, parteciperà in massa.

Nella prima sessione di gare, quella femminile (dal 26 al 29/03), il TDN vanterà 6 presenze-gara nelle prove individuali, una in staffetta e sarà rappresentato da 3 atlete nelle prove individuali a cui si aggiungono altre tre 3 nuotatrici che saranno schierate nel quartetto della 4x200. La seconda parte della manifestazione, quella dedicata al settore maschile (dal 30/03 al 4/04), per il Team Dimensione Nuoto sarà schierata una delegazione ancora più nutrita: 23 le presenze-gara e 6 gli atleti che saliranno sui blocchi a Riccione per le prove individuali.

La prima a scendere in vasca ai Criteria sarà Arianna Rosso (categoria Ragazze, gruppo di lavoro Wild Sport) che si è qualificata in tre prove: 100 dorso, in cui parte dal 9° posto in start list, 200 dorso e 200 misti. Due gare per la debuttante Maddalena Bertelli (Juniores, ValleBelbo Sport), che prenderà parte a 50 dorso e 100 dorso, mentre Egle Pintimalli (Juniores, Asti Nuoto) gareggerà nei 200 dorso nella prima giornata.

Molto significativa per il TDN la qualificazione della staffetta 4x200 stile libero Ragazze. Oltre ad Arianna Rosso, saranno schierate tre atlete che gareggeranno ai Criteria per la prima volta: si tratta di Bianca Tassinario (ValleBelbo Sport), Viola Maggioni (Pralino Sport) e Jolanda Voyron (Sociale Sport).

Passando alla sezione dedicata alle prove dei maschi, Alessio Hincu (Juniores, Sociale Sport) è chiamato ad un programma molto ricco e di qualità: Alessio affronterà 50 rana (primo in start list), 100 rana (2.), 200 rana (1.), 50 farfalla, 200 misti (3.) e 400 misti (3.), ma si era qualificato anche in 50 stile libero, 100 stile libero, 50 dorso, 100 dorso, 200 dorso, e 100 farfalla. Quattro gare individuali per Mattia Tammaro (Ragazzi, ValleBelbo Sport) che gareggerà nei 50 stile libero (8.), nei 100 stile libero e farà l’accoppiata 50-100 farfalla. Numerosi gli appuntamenti sui blocchi di Riccione per Leonardo Surico (Ragazzi, Sociale Sport) che prenderà parte a 50 rana, 50 farfalla, 100 farfalla, 200 farfalla, 200 misti e 400 misti (era qualificato anche nei 100 stile libero). Al via ai Criteria ci saranno anche Filippo Ponassi (Juniores, Asti Nuoto), che affronterà 50 dorso, 100 dorso, 200 dorso, Davide Principato (Juniores, Asti Nuoto), qualificato nei 50 e nei 100 rana, e Tommaso Dadone (Cadetti, Asti Nuoto), che sarà protagonista nei 50 e nei 100 dorso.

PROGRAMMA GARE

SEZIONE FEMMINILE

Giorno 1 - Giovedì 26 marzo

Pomeriggio: 200 dorso Rosso, Pintimalli

Giorno 2 - Venerdì 27 marzo

Mattino: 4x200 stile libero Rosso, Tassinario, Maggioni, Voyron

Pomeriggio: 200 misti: Rosso

Giorno 3 - Sabato 28 marzo

Mattino: 100 dorso Rosso, Bertelli

Giorno 4 - Domenica 29 marzo

Mattino: 50 dorso Bertelli



SEZIONE MASCHILE

Giorno 1 - Lunedì 30 marzo

Mattino: 100 rana Hincu, Principato

Pomeriggio: 400 misti Hincu, Surico; 100 dorso Ponassi, Dadone

Giorno 2 - Martedì 31 marzo

Mattino: 200 dorso Ponassi; 50 stile libero Tammaro; 200 misti Hincu, Surico

Pomeriggio: 200 rana Hincu; 100 farfalla Surico, Tammaro

Giorno 3 - Mercoledì 1 aprile

Mattino: 200 farfalla Surico; 50 dorso Hincu, Ponassi, Dadone; 50 rana Hincu, Surico, Principato; 100 stile libero Tammaro

Pomeriggio: 50 farfalla Hincu, Surico, Tammaro