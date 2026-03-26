Incendio al Bar Roma di Bagnasco: danneggiato impianto elettrico

Un incendio è divampato ieri sera, mercoledì 25 marzo, al Bar Roma di Bagnasco, in via Nazionale n°43. L'allarme è scattato alle ore 23.20, quando le fiamme hanno iniziato a propagarsi in una stanza all'interno del locale.

Sul posto sono intervenute tempestivamente le squadre dei Vigili del Fuoco di Garessio e Ceva che hanno domato il rogo, impedendo che si estendesse ad altre zone dell'edificio.

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dai soccorritori, l'origine dell'incendio sarebbe da ricondurre a cause elettriche, probabilmente un guasto o un cortocircuito.

Non si registrano feriti. I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza il locale prima di concludere le operazioni di spegnimento.