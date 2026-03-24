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Eventi | 24 marzo 2026, 18:10

A Verzuolo inaugura il nuovo “Spazio Giovani”

Sabato 28 marzo alle 16 apre il centro dedicato alle nuove generazioni: un luogo per socialità, crescita e creatività al servizio del territorio

A Verzuolo inaugura il nuovo “Spazio Giovani”

Sarà inaugurato sabato 28 marzo alle ore 16, in via Roma 39 a Verzuolo, il nuovo “Spazio Giovani”, un centro dedicato alle nuove generazioni. L’iniziativa, aperta a cittadini, genitori e ragazzi, rappresenta un traguardo importante per l’Amministrazione comunale e per l’intero territorio. 

Il progetto nasce con l’obiettivo di offrire ai più giovani un luogo un luogo dedicato alla socialità positiva, alla crescita e alla creatività, sicuro e stimolante in cui incontrarsi, crescere e sviluppare relazioni positive. 

Al termine dell’inaugurazione è previsto un momento conviviale con rinfresco.

c.s.

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