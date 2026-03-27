Alba: fioriti i bulbi di tulipano donati dal Castello di Pralormo

Sono fioriti nelle aiuole cittadine i circa 3.000 bulbi provenienti dal Castello di Pralormo, donati alla Città di Alba lo scorso novembre dall’ideatrice di Messer Tulipano, Consolata Pralormo.

Con l’arrivo della primavera, le aiuole di Alba si sono colorate grazie a questo prezioso dono, regalando a cittadini e visitatori uno spettacolo floreale che si inserisce idealmente nel calendario di uno degli appuntamenti botanici più attesi del Piemonte.

Dal 28 marzo al 26 aprile 2026, il parco storico del Castello di Pralormo riaprirà infatti i suoi cancelli per la XXVI edizione di Messer Tulipano, la manifestazione che ogni anno trasforma il parco in un giardino incantato. Anche Alba celebra simbolicamente l’evento con la fioritura dei tulipani nelle proprie aree verdi, creando un ideale filo conduttore tra le due città.

"I bulbi messi a dimora nei mesi scorsi sono oggi in piena fioritura – dichiara il sindaco di Alba Alberto Gatto – e stanno portando colore e bellezza in diversi angoli della nostra città, in contemporanea con Messer Tulipano a Pralormo. Ringrazio ancora Consolata Pralormo per questo dono che ogni anno rinnova un legame di amicizia e collaborazione. È anche un invito, per i nostri cittadini e per i visitatori, a recarsi a Pralormo per vivere da vicino un evento straordinario che valorizza il territorio e celebra la cura del paesaggio".