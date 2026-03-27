Chiusa di Pesio, domani i funerali dell’imprenditore Vincenzo Migliore

Lutto a Chiusa di Pesio per la scomparsa di Vincenzo Migliore, titolare della ditta Mv Elettronica.
L’imprenditore aveva 60 anni. Ad annunciarne la scomparsa la compagna Emi con tutta la famiglia, insieme a parenti e amici.
Sarà possibile porgergli un ultimo saluto presso l'abitazione di vicolo Filanda 9/A in Chiusa di Pesio, dove questa sera, venerdì 27 marzo, alle ore 20 verrà recitato il rosario.
I funerali si terranno sabato 28 marzo alle ore 15 presso il cimitero di Chiusa di Pesio, con partenza dall'abitazione alle 14.45. Nella parrocchiale di Sant'Antonino in Chiusa di Pesio le messe di settima, sabato 11 aprile alle ore 18, e di trigesima, sabato 25 aprile alle ore 18.
Per volere dei congiunti non fiori, ma eventuali offerte all’Adas.