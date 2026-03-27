"Ciò che rimane è l'amore": a Cuneo l'ultimo saluto a Pina Floris

Stamattina 27 marzo, nella chiesa di Sant'Ambrogio a Cuneo, è stato dato l'ultimo saluto a Giuseppina Pina Floris, la mamma di Barbara Pasqua, direttrice delle testate del gruppo MoreNews di cui fa parte Targatocn.

La cerimonia è stata officiata da don Mauro Biodo, che ha sottolineato, nella sua omelia, come ogni cosa passi. L'unica certezza è data dall'amore, che è la sola cosa che rimane e che ci tiene legati per sempre anche a chi ci lascia.

La funzione è stata accompagnata dalla voce di Ginevra Anghilante, la figlia di Barbara Pasqua e Enrico Anghilante, soprano allieva del Conservatorio di Cuneo.