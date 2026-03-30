HOCKEY F / La Lorenzoni Bra pareggia in casa con le romane del Butterfly nel Campionato Elite

Si è giocata a Bra la seconda gara della Campionato Elite verso le romane del Butterfly ripescate la scorsa stagione, ma ben diverse e strutturate rispetto al 2025.

Al fischio di inizio le atlete dell'allenatore Cirilli sono entrate in campo in modo aggressivo e con formazione ordinata che ha messo in difficoltà le braidesi purtroppo prive ancora dell' ultimo acquisto Sofia Maldonado. L' italo argentina di Cordoba, pezzo forte della nazionale azzurra, con questa infortunatasi in India, non ha ancora avuto modo di da man forte alle nuove compagne che vivono momenti di difficoltà per i numerosi infortuni.

Ancora fuori oggi Sofia Buyo, che sarebbe stata assai utile con le sue veloci ripartenze sulla fascia, ma rientranti seppure ancora lontane dal pieno recupero Pilar De Biase e Simona Berrino.

Un po' di incertezza e una formazione un po' rivoluzionata spiegano le prime due frazioni in affanno in cui si registrava la pressione e le incursioni delle romane.

Altra musica negli ultimi due quarti quando si è preso campo e ci si è avvicinati più volte nell' area avversaria. I tre corner corti hanno portato ad una marcatura ad opera di Azul Girardi purtroppo annullata per lo stop in zona non regolamentare. Presente a bordo campo il Presidente Calonico auspica per il periodo di Pasqua un momento non certo di sosta, ma di recupero che permetta una risalita rapida nella classifica che vede le braidesi al sesto nonché terzultimo posto.