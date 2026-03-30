CICLISMO FEMMINILE / Trofeo Rosa Allieve: Nicole Bracco, un buon quinto posto nella sprint che la mantiene in classifica

106^ Targa d’Oro Città di Legnano – Legnano (MI), seconda tappa del Giro Interregionale del Trofeo Rosa.

Grande partecipazione tra le Allieve Donne FCI (under 16): 114 iscritte, 105 partenti.

Il percorso, identico a quello della categoria maschile, prevedeva tre giri nella Valle Olona con le salite di Solbiate Olona (GPM) e di Prospiano a Gorla Minore a selezionare il gruppo.

La prova è stata condizionata da una caduta nel primo giro che ha spezzato il gruppo, fortunatamente senza gravi conseguenze per le atlete coinvolte. Numerosi gli allunghi sugli strappi, con continui ricompattamenti nei tratti pianeggianti.

Nel giro finale, affrontato ad alta velocità, la corsa si è risolta in volata su via Quasimodo a Legnano: vittoria per Nina Marinini del Team Biesse Carrera Premac in 1h 42’00”, davanti a Emma Cocca dello Sport Club Brescia – Flanders Love Fiorenzo Magni, e a Olivia Giovannetti del Team Fabiana Luperini ASD.

Da sottolineare la presenza della squadra messicana Monex Women's Cycling Team affiliata alla Repubblica di San Marino, team che ha svolto un ruolo chiave nello sviluppo della carriera professionale di Isaac Del Toro e che ha segnato il ritmo del gruppo nei passaggi sulle salite di giornata facendo incetta di GPM con l'atleta Emi Garçia.

La saviglianese Nicole Bracco (SC Cesano Maderno) classe 2011, dopo una condotta di gara impeccabile, chiude in quinta posizione nello sprint finale a causa di un rallentamento nell'imbocco del rettilineo d'arrivo. Nicole cede la maglia rosa di leader del Giro D'Italia Interregionale del Trofeo Rosa 2026 alla bresciana Nina Marinini, ma resta saldamente in lizza per il prosieguo della rassegna rosa posizionandosi al secondo posto nella generale.



Prossimo appuntamento sarà la terza tappa a San Giovanni Pascoli in provincia di Forlì-Cesena nel giorno di Pasquetta.