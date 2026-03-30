Accademia Calcio Alba, festa promozione: 4-2 al Roerolanze e salto in Seconda Categoria

Basta un pomeriggio per chiudere un percorso costruito settimana dopo settimana. L’Accademia Calcio Alba conquista la promozione in Seconda Categoria superando il Roerolanze per 4-2 al termine di una gara intensa, giocata con personalità e consapevolezza.

A firmare il successo sono Luca Massolino al 15’, Diallo con una doppietta al 58’ e al 94’ e Bazm al 77’. Un tabellino che racconta non solo l’efficacia offensiva, ma anche la capacità della squadra di restare dentro la partita fino all’ultimo minuto.

Il risultato finale è il punto di arrivo di un’annata senza strappi, ma con una direzione precisa. L’Accademia ha saputo crescere nel tempo, consolidando gioco e identità, senza perdere compattezza nei momenti più delicati.

“È stata un’annata pazzesca, con le idee chiare fin dall’inizio della stagione. Il nostro punto di forza è stato un gruppo fantastico, uno spogliatoio unito e la voglia di dare sempre il massimo”, racconta il team manager Ali Draichi.

Alla base della promozione c’è un equilibrio che va oltre il campo: coesione, integrazione e senso di appartenenza. Elementi che hanno permesso alla squadra di affrontare le difficoltà senza disperdersi.

“Si è creato un ambiente vero, fatto di integrazione, rispetto e condivisione, in cui ognuno ha portato qualcosa di importante per il gruppo. Questo spirito ci ha permesso di superare ogni difficoltà e crescere partita dopo partita”.

Il traguardo è anche il riflesso di una comunità che si è stretta attorno alla squadra. “Un grazie di cuore a tutti quelli che ci hanno seguito e sostenuto, e soprattutto ai giocatori, che hanno dato tutto fino all’ultimo”.