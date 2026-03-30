VOLLEY A3M PLAY-OUT / A Savigliano non riesce il bis: Terni vince al tie break e pareggia i conti

Tutto da rifare. Il Monge-Gerbaudo Savigliano gioca una buona partita sul campo del Terni Volley Academy, ma alla fine esce sconfitto al tie-break e consente agli umbri di ristabilire la parità nella serie playout della Serie A3 Credem Banca.

Una certezza, dopo la maratona del PalaTerni, è che in quell’impianto si tornerà un’altra volta. Già, perché di sicuro per risolvere la serie servirà (almeno) gara-4, in programma in Umbria il 19 aprile. Di certo, la prossima tappa, dopo la Pasqua, sarà in Piemonte: sabato 11 aprile alle 18 al PalaSanGiorgio è in programma gara-3, per capire chi avrà il primo “match-point” la settimana successiva.

I sestetti iniziali

Coach Andrea Berra conferma il sestetto tipo, con la diagonale Pistolesi-Rossato, Schiro e Sacripanti in posto 4, Rainero e Bonola al centro. Liberi alternati Rabbia, in difesa, e Galaverna, in ricezione.

Coach Cristiano Camardese risponde con Catinelli Guglielminetti in cabina di regia e Martinez opposto; Biasotto e Ciupa in posto 4, Caporossi e Picardo al centro. Libero Broccatelli.

La cronaca del match

Nel primo set si vede una delle migliori versioni stagionali di Savigliano che, a dispetto di un tifo contrario come da previsioni, gioca alla perfezione e concede pochissimo ai padroni di casa. Sono i servizi e un’ottima fase muro-difesa a fare la differenza, con Pistolesi che ha vita facile a smistare il gioco tra tutti gli attaccanti. Il punto che, di fatto, segna la contesa è di Bonola, che regala il +6 murando Ciupa sul 9-15. Gli ospiti non rientrano più e, anzi, il divario si amplia ancora, fino al punto conclusivo generato dall’attacco out di Martinez.

I playout, però, si sa che sono anche un gioco di nervi e di stati d’animo. Il Monge-Gerbaudo che rientra in campo nel secondo set è, invece, una versione sbiadita, che da subito consente al Volley Academy di prendere fiducia e di scappare via. Martinez non sbaglia quasi nulla, mentre sono Picardo al centro e Ciupa da posto 4 a consentire agli umbri di prendere un varco senza precedenti nei due confronti, che raggiunge addirittura la doppia cifra (18-8). Proprio Martinez buca il muro piemontese per il primo di undici set-point per i ragazzi di Camardese. Ne basta uno, perché l’ottimo servizio di Hristov mette in apprensione la ricezione saviglianese, con lo stesso Martinez che ha a disposizione subito una free-ball e non la sbaglia: 25-13.

Il merito dei piemontesi, almeno nelle prime battute, è quello di voltare pagina subito nel terzo parziale: Schiro sale alto e chiude a tutto braccio per l’1-5 che costringe Camardese a fermare subito il gioco. È proprio l’ex San Donà di Piave il più cercato da Pistolesi, ed è lui a risolvere un lungo scambio con un delizioso tocco morbido che vale il +6, poi subito “aggiornato” dal +7 che costringe Camardese a un nuovo stop (9-16). È in concomitanza con il turno al servizio di Ciupa che Savigliano ha un passaggio a vuoto, ma un time-out chiamato correttamente da Berra spezza il ritmo e consente ai piemontesi di “vedere” la vittoria del set (18-23). Il video-check evidenzia un tocco a muro su attacco di Rossato e concede cinque set-point agli ospiti, ma ne basta una, perché Bacco, subentrato all’acciaccato Sacripanti, chiude subito i conti. 19-25 e 1-2.

C’è proprio Bacco in posto 4 a inizio quarto set, con il parziale che si apre in equilibrio. Come sempre, si attende l’allungo nel cuore della contesa, che arriva puntuale in favore di Terni: l’ace di Biasotto proprio su Bacco vale il 13-8. Sempre il posto 4 viene murato da Martinez e Picardo che aggiornano il massimo vantaggio: 16-10 e secondo time-out ospite. Sembra un discorso chiuso e, invece, Savigliano rientra un passo alla volta, fino al clamoroso 24-24 dopo che i padroni di casa avevano avuto anche a disposizione due set-point. Lì, però, Terni trova lucidità, si prende un nuovo set-point con Martinez e poi la chiude con Hristov, che gioca bene con il muro. 26-24 e si va al tie-break.

Al quinto il Monge-Gerbaudo ritrova Sacripanti per Bacco, ma sono i ternani, trascinati dall’entusiasmo prodotto dal parziale precedente, a partire forte. Berra è costretto a giocarsi il primo time-out sul 5-2, ma il +3 non sembra più ricucirsi. Il Monge-Gerbaudo ci prova arrivando al 9-11, ma il Volley Academy scappa ancora, con il muro di Ciupa su Rossato: 13-9 per il massimo vantaggio nel set corto. L’attacco out dell’opposto piemontese vale quattro match-point per i rossoblù. Sempre Ciupa la chiude con un grande ace su Galaverna: 15-10.

Terni Volley Academy-Monge-Gerbaudo Savigliano 3-2 (16-25, 25-13, 19-25, 26-24, 15-10)

Terni Volley Academy: Catinelli Guglielminetti 9, Martinez 33, Biasotto 12, Ciupa 17, Caporossi, Picardo 2, Broccatelli (L); Troiani, Hristov 9; N.E. Bontempo, Mugnolo, Trappetti (L2). All. Camardese.

Monge-Gerbaudo Savigliano: Pistolesi 1, Rossato 23, Schiro 21, Sacripanti 6, Rainero 7, Bonola 7, Rabbia (L); Galaverna (L2), Bacco 4, Carlevaris 1; N.E. Guiotto, Quaranta, Girotto, Ballan. All. Berra.

Durata set: 26’, 22’, 26’, 33’, 17’.