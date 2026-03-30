VOLLEY SERIE B1F / IL PUNTO SUL GIRONE A: il Mondovì Volley lotta, ma torna a casa a mani vuote

Ancora un avvicendamento in testa alla classifica del girone A del Campionato di volley femminile di serie B1. La Florens Vigevano ha messo nuovamente la freccia e ha sorpassato il Volley 2001 Garlasco. Spettacolo doveva essere e spettacolo è stato nel big match di giornata tra l’Acrobatica Alessandria e il Volley 2001 Garlasco.

Circa due ore e mezza di gara e di battaglia sportiva, con la vittoria in rimonta al tie-break delle padrone di casa allenate da coach Bruno Napolitano. Garlasco che è tornato a casa con un sol punto e con il rammarico di non aver sfruttato un match point nel quarto set, sul punteggio di 1-2. La top-scorer di questa sfida è stata Guaschino (Garlasco) con 21 punti, mentre in casa Alessandria Manni si è fermata a 19 punti.

La vittoria ha consentito all’Acrobatica di restare aggangiata al terzo posto, seppur in coabitazione con il GSO Villa Cortese. E’ scivolato in seconda posizione, invece, il Garlasco, sorpassato dalla Florens Vigevano, che ha sfruttato il turno casalingo per vincere 3-1 con un battagliero Mondovì Volley.

La squadra di coach Basso era riuscita a portarsi in vantaggio e a mantenere un buon livello di gioco. La chiave del match probabilmente si è vissuta nel terzo set, chiuso in favore delle padrone di casa sul 29-27. In casa rossoblù da segnalare l’ottima prova di Elisa Bole, autrice di 27 punti. Un buon Puma, dunque, in casa della capolista e pumine costrette per l’ennesima volta a rammaricarsi per una stagione all’insegna dell’assenza di continuità nelle prestazioni.

Il GSO VIlla Cortese, grazie al successo in casa del Parella Torino per 1-3, ha agganciato la terza posizione, restando saldamente in corsa per la promozione in A3. Successo casalingo per il Care Project Bellusco ai danni dell’SD CCS Cogne Aosta con il punteggio finale di 3-1. Preziose vittorie in chiave salvezza, ed entrambe chiuse al tie-break, le hanno ottenute il Chieri 76 e l’Issa Novara, rispettivamente in casa del Pan Alfieri Cagliari e nella sfida contro il Capo D’Orso Palau.

Infine il Cus Torino ha centrato una vittoria netta per 0-3 nel derby in casa dell’Academy Volpiano. Nel prossimo turno (11/04), dopo la pausa per le final four di Coppa Italia, il Mondovì Volley riceverà la visita del Pan Alfieri Cagliari, mentre il match-clou di giornata sarà senza dubbio quello tra l’Acrobatica Alessandria e il Gso Villa Cortese, per un autentico spareggio promozione.

I RISULTATI DELL’8^ GIORNATA DI RITORNO

ACADEMY VOLPIANO CUS TORINO 0-3 ACR. ALESSANDRIA V. 2001 GARLASCO 3-2 PARELLA TORINO GSO VILLA CORTESE 1-3 PAN A. CAGLIARI CHIERI 76 2-3 FLORENS VIGEVANO MONDOVI’ VOLLEY 3-1 CARE P. BELLUSCO SD CCS COGNE AOSTA 3-1 ISSA NOVARA CAPO D’ORSO PALAU 3-2

LA CLASSIFICA

1 FLORENS VIGEVANO 54 2 VOLLEY 2001 GARLASCO 53 3 GSO VILLA CORTESE 49 4 ACR. ALESSANDRIA 49 5 CAPO D’ORSO PALAU 40 6 MONDOVI’ VOLLEY 38 7 CARE P. BELLUSCO 31 8 CUS TORINO 27 9 SD CCS COGNE AOSTA 23 10 ISSA NOVARA 19 11 PAN A. CAGLIARI 18 12 CHIERI 76 14 13 PARELLA TORINO 14 14 ACADEMY VOLPIANO 12

PROSSIMO TURNO – 9^ GIORNATA DI RITORNO