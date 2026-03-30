VOLLEY SERIE B1F / IL PUNTO SUL GIRONE A: il Mondovì Volley lotta, ma torna a casa a mani vuote

Ancora un avvicendamento in testa alla classifica del girone A del Campionato di volley femminile di serie B1. La Florens Vigevano ha messo nuovamente la freccia e ha sorpassato il Volley 2001 Garlasco. Spettacolo doveva essere e spettacolo è stato nel big match di giornata tra l’Acrobatica Alessandria e il Volley 2001 Garlasco.
Circa due ore e mezza di gara e di battaglia sportiva, con la vittoria in rimonta al tie-break delle padrone di casa allenate da coach Bruno Napolitano. Garlasco che è tornato a casa con un sol punto e con il rammarico di non aver sfruttato un match point nel quarto set, sul punteggio di 1-2. La top-scorer di questa sfida è stata Guaschino (Garlasco) con 21 punti, mentre in casa Alessandria Manni si è fermata a 19 punti.
La vittoria ha consentito all’Acrobatica di restare aggangiata al terzo posto, seppur in coabitazione con il GSO Villa Cortese. E’ scivolato in seconda posizione, invece, il Garlasco, sorpassato dalla Florens Vigevano, che ha sfruttato il turno casalingo per vincere 3-1 con un battagliero Mondovì Volley.
La squadra di coach Basso era riuscita a portarsi in vantaggio e a mantenere un buon livello di gioco. La chiave del match probabilmente si è vissuta nel terzo set, chiuso in favore delle padrone di casa sul 29-27. In casa rossoblù da segnalare l’ottima prova di Elisa Bole, autrice di 27 punti. Un buon Puma, dunque, in casa della capolista e pumine costrette per l’ennesima volta a rammaricarsi per una stagione all’insegna dell’assenza di continuità nelle prestazioni.
Il GSO VIlla Cortese, grazie al successo in casa del Parella Torino per 1-3, ha agganciato la terza posizione, restando saldamente in corsa per la promozione in A3. Successo casalingo per il Care Project Bellusco ai danni dell’SD CCS Cogne Aosta con il punteggio finale di 3-1. Preziose vittorie in chiave salvezza, ed entrambe chiuse al tie-break, le hanno ottenute il Chieri 76 e l’Issa Novara, rispettivamente in casa del Pan Alfieri Cagliari e nella sfida contro il Capo D’Orso Palau.
Infine il Cus Torino ha centrato una vittoria netta per 0-3 nel derby in casa dell’Academy Volpiano. Nel prossimo turno (11/04), dopo la pausa per le final four di Coppa Italia, il Mondovì Volley riceverà la visita del Pan Alfieri Cagliari, mentre il match-clou di giornata sarà senza dubbio quello tra l’Acrobatica Alessandria e il Gso Villa Cortese, per un autentico spareggio promozione.
I RISULTATI DELL’8^ GIORNATA DI RITORNO
ACADEMY VOLPIANO
CUS TORINO
0-3
ACR. ALESSANDRIA
V. 2001 GARLASCO
3-2
PARELLA TORINO
GSO VILLA CORTESE
1-3
PAN A. CAGLIARI
CHIERI 76
2-3
FLORENS VIGEVANO
MONDOVI’ VOLLEY
3-1
CARE P. BELLUSCO
SD CCS COGNE AOSTA
3-1
ISSA NOVARA
CAPO D’ORSO PALAU
3-2
LA CLASSIFICA
1
FLORENS VIGEVANO
54
2
VOLLEY 2001 GARLASCO
53
3
GSO VILLA CORTESE
49
4
ACR. ALESSANDRIA
49
5
CAPO D’ORSO PALAU
40
6
MONDOVI’ VOLLEY
38
7
CARE P. BELLUSCO
31
8
CUS TORINO
27
9
SD CCS COGNE AOSTA
23
10
ISSA NOVARA
19
11
PAN A. CAGLIARI
18
12
CHIERI 76
14
13
PARELLA TORINO
14
14
ACADEMY VOLPIANO
12
PROSSIMO TURNO – 9^ GIORNATA DI RITORNO
CUS TORINO
FLORENS VIGEVANO
11/04
ACR. ALESSANDRIA
GSO VILLA CORTESE
VOLLEY 2001 GARLASCO
CARE P. BELLUSCO
CHIERI 76
PARELLA TORINO
MONDOVI’ VOLLEY
PAN ALF. CAGLIARI
SD CCS COGNE AOSTA
ISSA NOVARA
CAPO D’ORSO PALAU
ACADEMY VOLPIANO