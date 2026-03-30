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VOLLEY BM / Il VBC Mondovì prepara la trasferta di Torino contro il Parella
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Volley | 30 marzo 2026, 13:44

VOLLEY SERIE B1F / IL PUNTO SUL GIRONE A: il Mondovì Volley lotta, ma torna a casa a mani vuote

Ottava giornata di ritorno nel Campionato di Volley femminile di serie B1. La Florens Vigevano vince 3-1 con un coriaceo Mondovì e torna in testa alla classifica. Lotta per il terzo posto tra Acrobatica Alessandria e Gso Villa Cortese

Una immagine del match tra la Florens Vigevano e il Mondovì Volley (Ph. pagina social Florensvigevano)

Una immagine del match tra la Florens Vigevano e il Mondovì Volley (Ph. pagina social Florensvigevano)

Ancora un avvicendamento in testa alla classifica del girone A del Campionato di volley femminile di serie B1. La Florens Vigevano ha messo nuovamente la freccia e ha sorpassato il Volley 2001 Garlasco. Spettacolo doveva essere e spettacolo è stato nel big match di giornata tra l’Acrobatica Alessandria e il Volley 2001 Garlasco. 

Circa due ore e mezza di gara e di battaglia sportiva, con la vittoria in rimonta al tie-break delle padrone di casa allenate da coach Bruno Napolitano. Garlasco che è tornato a casa con un sol punto e con il rammarico di non aver sfruttato un match point nel quarto set, sul punteggio di 1-2. La top-scorer di questa sfida è stata Guaschino (Garlasco) con 21 punti, mentre in casa Alessandria Manni si è fermata a 19 punti. 

La vittoria ha consentito all’Acrobatica di restare aggangiata al terzo posto, seppur in coabitazione con il GSO Villa Cortese. E’ scivolato in seconda posizione, invece, il Garlasco, sorpassato dalla Florens Vigevano, che ha sfruttato il turno casalingo per vincere 3-1 con un battagliero Mondovì Volley. 

La squadra di coach Basso era riuscita a portarsi in vantaggio e a mantenere un buon livello di gioco. La chiave del match probabilmente si è vissuta nel terzo set, chiuso in favore delle padrone di casa sul 29-27. In casa rossoblù da segnalare l’ottima prova di Elisa Bole, autrice di 27 punti. Un buon Puma, dunque, in casa della capolista e pumine costrette per l’ennesima volta a rammaricarsi per una stagione all’insegna dell’assenza di continuità nelle prestazioni. 

Il GSO VIlla Cortese, grazie al successo in casa del Parella Torino per 1-3, ha agganciato la terza posizione, restando saldamente in corsa per la promozione in A3. Successo casalingo per il Care Project Bellusco ai danni dell’SD CCS Cogne Aosta con il punteggio finale di 3-1. Preziose vittorie in chiave salvezza, ed entrambe chiuse al tie-break, le hanno ottenute il Chieri 76 e l’Issa Novara, rispettivamente in casa del Pan Alfieri Cagliari e nella sfida contro il Capo D’Orso Palau. 

Infine il Cus Torino ha centrato una vittoria netta per 0-3 nel derby in casa dell’Academy Volpiano. Nel prossimo turno (11/04), dopo la pausa per le final four di Coppa Italia, il Mondovì Volley riceverà la visita del Pan Alfieri Cagliari, mentre il match-clou di giornata sarà senza dubbio quello tra l’Acrobatica Alessandria e il Gso Villa Cortese, per un autentico spareggio promozione.

I RISULTATI DELL’8^ GIORNATA DI RITORNO

ACADEMY VOLPIANO

CUS TORINO

0-3

ACR. ALESSANDRIA

V. 2001 GARLASCO

3-2

PARELLA TORINO

GSO VILLA CORTESE

1-3

PAN A. CAGLIARI

CHIERI 76

2-3

FLORENS VIGEVANO

MONDOVI’ VOLLEY

3-1

CARE P. BELLUSCO

SD CCS COGNE AOSTA

3-1

ISSA NOVARA

CAPO D’ORSO PALAU

3-2

LA CLASSIFICA

1

FLORENS VIGEVANO

54

2

VOLLEY 2001 GARLASCO

53

3

GSO VILLA CORTESE

49

4

ACR. ALESSANDRIA

49

5

CAPO D’ORSO PALAU

40

6

MONDOVI’ VOLLEY

38

7

CARE P. BELLUSCO

31

8

CUS TORINO

27

9

SD CCS COGNE AOSTA

23

10

ISSA NOVARA

19

11

PAN A. CAGLIARI

18

12

CHIERI 76

14

13

PARELLA TORINO

14

14

ACADEMY VOLPIANO

12

PROSSIMO TURNO – 9^ GIORNATA DI RITORNO

CUS TORINO

FLORENS VIGEVANO

11/04

ACR. ALESSANDRIA

GSO VILLA CORTESE

 

VOLLEY 2001 GARLASCO

CARE P. BELLUSCO

 

CHIERI 76

PARELLA TORINO

 

MONDOVI’ VOLLEY

PAN ALF. CAGLIARI

 

SD CCS COGNE AOSTA

ISSA NOVARA

 

CAPO D’ORSO PALAU

ACADEMY VOLPIANO

 

Matteo La Viola

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