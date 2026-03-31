SCHERMA / Marzo di successi per l’Accademia Scherma Alba

Il mese di marzo è stato ricco di impegni per gli atleti dell’Accademia Scherma Alba, ma ha regalato anche altrettante soddisfazioni.

Il weekend 21-22 marzo ha visto lo svolgersi del Campionato Regionale GPG (10-14 anni) ad Agliè (TO). L’associazione albese ha partecipato con 7 atleti nelle varie categorie, tutti hanno dimostrato il buon lavoro svolto in allenamento e hanno ben figurato, ottenendo buoni piazzamenti; uno su tutti l’ottavo posto, zona medaglia, di Francesco Conte nella categoria Ragazzi.

Il weekend successivo invece, 28-29 marzo, sempre ad Agliè (TO), è stata la volta di Cadetti (2011, 2010, 2009) e Giovani (2008, 2007, 2006). Anche i questa categoria gli atleti albesi dimostrano il loro valore con Virginia Torchio, reduce da un infortunio, che chiude la gara Cadette con un ottimo 5° posto e stacca il pass per la fase Nazionale di Riccione. Non riesce però a bissare il risultato nella categoria superiore, fermandosi al 13° posto delle Giovani, ai piedi dei convocati per la fase Nazionale.

Virginia, però, rimane tra le atlete più alte in ranking in Piemonte, venendo convocata per la seconda volta ai CAF Piemontesi (Centri di Allenamento Federale) potendosi così allenare insieme alle élite regionali e, come successo per la convocazione del 14/02/26, direttamente con la Squadra Nazionale Cadette che preparava la gara di Campionato Europeo a Tbilisi (Georgia).

Ora, però, i riflettori si spostano direttamente su Alba: la prossima gara di Campionato è in programma proprio nella Capitale delle Langhe dove l’Accademia Scherma Alba organizzerà il Campionato Regionale Assoluti e Qualifica Gold di Spada il weekend 11-12 Aprile al Palazzetto dello Sport di corso Langhe 52.

Vi aspettiamo, quindi, numerosi per la prima gara federale di scherma organizzata sul nostro territorio, l’ingresso al palazzetto è completamente gratuito.