martedì 07 aprile
Fossano ha accolto al Castello degli Acaja le sette carrozze del “Paradriving”
Leggi le ultime di: Attualità
 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 31 marzo 2026, 16:13

Atleti da tutta Italia al PalaManera di Mondovì per il campionato di calisthenics

Thomas Artuso ha dominato la prova di endurance

Atleti da tutta Italia al PalaManera di Mondovì per il campionato di calisthenics

Si è svolta domenica 29 marzo, al Palamanera, la sesta tappa del campionato nazionale di calisthenics.

L’evento, organizzato da Calicontest, associazione impegnata nella promozione e nello sviluppo del movimento a livello nazionale è stata sponsorizzata da Assibi Assicurazioni di Lorenzo Banchero, e ha portato a Mondovì atleti provenienti da tutta Italia. 

Il campionato si è articolato in diverse specialità, tra cui le “skills”, dedicate alla forza e al controllo attraverso posizioni statiche, e l’“endurance”, incentrata sulla resistenza. Le competizioni sono state suddivise per categorie, dai principianti fino agli atleti avanzati ed élite.

La gara è iniziata nel primo pomeriggio di domenica, dopo la visita dell’assessore allo sportAlessandro Terreno, che ha portato i saluti istituzionali agli atleti e agli organizzatori.

Tra i partecipanti si sono distinti due atleti allenati da Andrea Vettori: Niccolò Fenoglio e Thomas Artuso. Niccolò ha eseguito due set di alto livello, conquistando un quinto posto nella sua categoria. Straordinaria invece la prestazione di Thomas, che ha dominato la prova di endurance, imponendosi nettamente sugli avversari e conquistando la vittoria con grande autorità.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD APRILE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Aprile 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium