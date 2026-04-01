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Attualità | 01 aprile 2026, 14:40

Paroldo, operativa la nuova pista per l’elisoccorso: potrà atterrare h24 [VIDEO]

I lavori, finanziati con 230 mila euro di fondi PNRR, si sono conclusi nelle scorse settimane. Ieri sera il test in volo per l'atterraggio del servizio elicotteri 118 del sistema regionale Piemonte

Paroldo, operativa la nuova pista per l’elisoccorso: potrà atterrare h24 [VIDEO]

Si è concluso con successo il test di atterraggio in notturna che si è tenuto ieri, martedì 31 marzo, sulla nuova pista di atterraggio neo Comune di Paroldo. 

L'area sarà operativa h24 e consentirà così le operazioni del servizio elicotteri 118 del sistema regionale Piemonte che, ieri, verso le 22 ha effettuato un volo di test.

I lavori, finanziati con 230 mila euro di fondi PNRR, si sono conclusi nelle scorse settimane e, dopo i controlli tecnici a terra e il test di volo, la pista ha ottenuto tutte le autorizzazioni.

“Questa infrastruttura è strategica - dichiara il sindaco, Andrea Ferro -: serve non solo Paroldo, ma anche i comuni limitrofi, garantendo interventi più rapidi e più sicurezza per tutti. Ringrazio gli uffici comunali che hanno seguito l’iter dell’intervento e tutti i tecnici in campo.”

Arianna Pronestì

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