Paroldo, operativa la nuova pista per l’elisoccorso: potrà atterrare h24 [VIDEO]

Si è concluso con successo il test di atterraggio in notturna che si è tenuto ieri, martedì 31 marzo, sulla nuova pista di atterraggio neo Comune di Paroldo.

L'area sarà operativa h24 e consentirà così le operazioni del servizio elicotteri 118 del sistema regionale Piemonte che, ieri, verso le 22 ha effettuato un volo di test.

I lavori, finanziati con 230 mila euro di fondi PNRR, si sono conclusi nelle scorse settimane e, dopo i controlli tecnici a terra e il test di volo, la pista ha ottenuto tutte le autorizzazioni.

“Questa infrastruttura è strategica - dichiara il sindaco, Andrea Ferro -: serve non solo Paroldo, ma anche i comuni limitrofi, garantendo interventi più rapidi e più sicurezza per tutti. Ringrazio gli uffici comunali che hanno seguito l’iter dell’intervento e tutti i tecnici in campo.”