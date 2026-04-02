Caccia al tesoro fotografica con il calendario CRF Fossano

Il calendario 2026 della Fondazione e della Cassa di Risparmio di Fossano SpA è dedicato all’alba e al tramonto, con scorci dei nostri territori immortalati dal fotografo Federico Fulcheri.

Il calendario è stato distribuito in migliaia di copie tra uffici e case, e anche nelle scuole dove ha risvegliato la curiosità di qualcuno…

Alla scuola dell’infanzia Celebrini di Fossano, in particolare, i bambini hanno osservato con attenzione le foto dei primi mesi dell’anno e si sono chiesti dove fossero state scattate, dove fossero quel lampione sfocato o quella veduta panoramica sui tetti innevati.

E da quell’innocente interesse è partita una caccia al tesoro fotografica per le vie della città, interpellando direttamente l’autore delle fotografie per qualche piccolo suggerimento, e poi partendo a piedi alla ricerca dei panorami del calendario.

Nata casualmente dalla curiosità dei bambini, questa ricerca si è trasformata in una piccola avventura per le vie di Fossano, a scoprire dettagli, angoli caratteristici e panorami che sono sotto i nostri occhi ogni giorno, ma che raramente ci soffermiamo ad osservare.

Il desiderio di conoscere e capire dei bambini è un dono che le maestre della scuola dell’infanzia cercano di mantenere sempre acceso: da anni, infatti, la scuola utilizza le fotografie storiche presenti in alcuni volumi su Fossano, editi dalla CRF, per raccontare ai bambini come era la città nei decenni precedenti, come è cambiata, come alcuni edifici sono stati abbattuti e altri sono ancora presenti.

Un modo per raccontare Fossano e per continuare a coltivare attenzione e capacità di osservare, perché i bambini di oggi possano diventare un domani giovani curiosi di scoprire il territorio, anche quello piccolo che abitiamo ogni giorno.