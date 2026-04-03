A Roreto di Cherasco l’addio a Giampiero Camosso, voce in diverse cover band dei Nomadi

Giampiero Camosso, aveva 55 anni

Si terranno domani, sabato 4 aprile, nella chiesa parrocchiale di Maria Vergine Assunta a Roreto di Cherasco, i funerali di Giampiero Camosso, 55 anni, figura conosciuta da numerosi appassionati per essere stato voce e anima di diverse cover band dei Nomadi, tra le quali i Senza Patria, da lui fondata, mentre era stato componente di altri gruppi quali i Settima Onda e gli Asia.

Ad annunciarne la prematura scomparsa, la compagna Anna e la madre Laura con Lorenzo, insieme a parenti e amici.

La veglia di preghiera sarà recitata questa sera, venerdì, alle ore 18 presso la Casa Funeraria Braidese (via Piumati 1 a Bra).

Domattina le esequie, alle ore 9.30 con partenza dalla casa funeraria alle ore 9,20.

Dopo le esequie, la salma riposerà nella tomba di famiglia nel cimitero di Barge.

I congiunti ringraziano il personale del reparto Rianimazione dell'ospedale "Ferrero" di Verduno "per l’assistenza e le cure prestate"