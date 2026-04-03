Con le festività pasquali riapre il polo museale di Nucetto

Come ogni anno, con l’arrivo della primavera riprendono le aperture programmate del polo museale di Nucetto, che comprende il Museo Storico di Nucetto e dell'Alta Val Tanaro e il Museo della linea ferroviaria Ceva-Ormea.



Domenica 5 aprile, giorno di Pasqua e prima domenica del mese, coinciderà dunque con la prima giornata di apertura stagionale. L'orario di visita sarà dalle 14 alle 18 e, per l’occasione, l'Associazione Reggimento La Marina offrirà un uovo di Pasqua ai primi 20 bambini di età inferiore ai 10 anni.



Durante il pomeriggio, i volontari dell'Associazione accompagneranno i visitatori lungo le sale museali in un suggestivo viaggio nella storia. Da quest'anno, inoltre, sarà possibile effettuare la visita in modalità autogestita e audio-assistita grazie a nuovi supporti collegabili al proprio smartphone. Questa innovazione permetterà la fruizione dei musei anche lunedì 6 aprile, sempre dalle 14 alle 18.



Questa è solo la prima iniziativa della stagione; sono in programma numerose altre proposte, ma al momento non è possibile stilare un calendario definitivo. Nel mese di aprile, infatti, dovrebbero iniziare i lavori di rifacimento del tetto della stazione da parte di RFI, e non sono ancora stati definiti i tempi e le modalità di accesso alle strutture durante il cantiere.