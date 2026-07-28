Cortemilia, la Nocciola d’Oro 2026 a Federica Russo Galla

La Nocciola d'Oro 2026, il più prestigioso riconoscimento conferito dal Comune di Cortemilia nell'ambito della Fiera Nazionale della Nocciola, sarà assegnata a Federica Russo Galla, tra le più autorevoli interpreti della pasticceria italiana contemporanea e recentemente insignita del titolo di Maestra dell'Arte della Cucina Italiana – sezione Pasticceria.

Classe 1994 e originaria di Acqui Terme, Federica Russo Galla è pastry chef e responsabile del laboratorio della storica pasticceria Fabrizio Galla di San Sebastiano da Po, che guida insieme al marito. Dal 2015 coordina la produzione artigianale dell'azienda, coniugando innovazione, ricerca e valorizzazione delle migliori materie prime. Nel corso della sua carriera ha conquistato importanti riconoscimenti, tra cui il 1° Premio Assoluto Delifrance e il titolo di Miglior Pasticcera Donna ai World Pastry Stars 2018, affermandosi come una delle professioniste di riferimento della pasticceria italiana.

Nelle scorse settimane, nel corso della cerimonia svoltasi a Palazzo Chigi, ha ricevuto dal Presidente del Consiglio e dal Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste il prestigioso titolo di Maestra dell'Arte della Cucina Italiana – sezione Pasticceria, istituito per valorizzare le eccellenze del Made in Italy e conferito ai professionisti che si sono distinti per il contributo offerto alla crescita e alla diffusione della cultura gastronomica italiana.

"La Nocciola d'Oro è il riconoscimento con cui il Comune di Cortemilia rende omaggio a personalità che, attraverso il proprio lavoro, contribuiscono a valorizzare le eccellenze italiane e il nostro patrimonio agroalimentare» dichiara il Sindaco di Cortemilia, Marco Zunino. «Federica rappresenta un punto di riferimento della pasticceria nazionale e il recente titolo di Maestra dell'Arte della Cucina Italiana ne conferma il talento e la professionalità. Il suo lavoro è da sempre legato alla valorizzazione delle migliori materie prime, tra cui la Nocciola Piemonte IGP delle Langhe, protagonista di molte loro creazioni: siamo quindi orgogliosi di accoglierla a Cortemilia e di consegnarle un riconoscimento che porta il nome del prodotto simbolo della nostra comunità".

La consegna della Nocciola d'Oro 2026 avverrà nel corso della cerimonia inaugurale della Fiera Nazionale della Nocciola, in programma sabato 22 agosto alle ore 18.00 presso il Palazzo Municipale di Cortemilia.

Con questo riconoscimento il Comune di Cortemilia rinnova il proprio impegno nella promozione delle eccellenze del territorio e di quanti, con il proprio lavoro, contribuiscono a diffondere nel mondo la cultura del Made in Italy e dell'alta qualità artigianale.