A Novello rifiuti nei cestini pubblici: le telecamere individuano i responsabili

Diversi sacchi di rifiuti domestici abbandonati all'interno dei cestini pubblici hanno spinto il Comune di Novello a intervenire, richiamando i cittadini al rispetto delle regole e annunciando di aver già individuato i responsabili grazie al sistema di videosorveglianza.

L'Amministrazione comunale esprime rammarico per quanto accaduto negli ultimi giorni, spiegando che i cestini stradali sono stati utilizzati impropriamente per conferire sacchi della spazzatura non idonei a essere smaltiti in questo modo.

Grazie alle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza, i responsabili sono stati identificati e nei loro confronti saranno adottati i provvedimenti previsti.

Il Comune coglie, inoltre, l'occasione per rivolgere un appello al senso civico della comunità, invitando tutti a rispettare l'ambiente, il decoro del paese e il lavoro di chi ogni giorno si occupa della pulizia e della manutenzione degli spazi pubblici.

L'Amministrazione invita infine chiunque assista a episodi analoghi a segnalarli alla Polizia Locale o al Cantoniere comunale, che provvederanno a effettuare le opportune verifiche.