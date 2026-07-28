Indice di sportività, Cuneo resta 46esima in Italia dopo il balzo del 2025

La provincia di Cuneo come nel 2025 anche quest'anno si conferma al 46esimo posto della classifica nazionale sull'indice della sportività pubblicate annualmente da Il Sole 24 Ore. Nel 2024 era 58esima, balzando in un solo anno 12 postazioni più in alto. Nel 2026 non è salita, ma nemmeno scesa. Regina assoluta è la provincia di Milano, sul podio anche Trento al secondo posto e Bolzano al terzo. Tra gli elementi analizzati i grandi eventi, atleti tesserati e società sportive, risultati (individuali e di squadra), turismo sportivo e scuole di formazione: i numeri sullo sport italiano nelle classifiche elaborate da Pts per Il Sole 24 Ore. L’indice, giunto alla sua 20esima edizione, è calcolato su 32 indicatori suddivisi in 4 categorie.



La Granda ha guadagnato 265,3 punti, ottenendo il miglior punteggio (471,5 pt) nella categoria degli Sport individuali e la 28esima posizione rispetto alle altre province, 38esima per la categoria Sport e Società con cui ha raggiunto 389,5 punti, una posizione sopra, la 37esima per la categoria Strutture sportive con 175,9 punti. Peggior risultato nella categoria Sport di squadra con cui si piazza 67esima con 72,7 punti.

Per quanto riguarda gli Sport individuali il risultato è sostenuto soprattutto dagli sport outdoor, che raggiungono il 18esimo posto in Italia con 420,8 punti. Molto positivo anche il dato degli sport invernali, che portano Cuneo all’11esimo posto nazionale, con 138,9 punti. Il ciclismo si colloca al 15esimo posto, con 399,5 punti, mentre l’atletica è al 21esimo posto, con 311,5 punti. Anche il nuoto mostra un buon piazzamento, al 22esimo posto, con 232,2 punti.

Più indietro gli altri comparti: gli sport indoor si posizionano al 69esimo posto, con 219,8 punti, gli sport dell’acqua al 67esimo, con 48,8 punti, mentre il tennis è al 61esimo posto, con 180,3 punti. Chiude la voce relativa ai motori, al 77esimo posto, con 46,4 punti.

Nel complesso, dunque, gli sport individuali rappresentano uno dei punti di forza dell’offerta sportiva cuneese, con risultati particolarmente significativi nelle attività legate alla montagna, all’outdoor, agli sport invernali e al ciclismo.

Per quanto riguarda Sport e Società il dato fotografa il rapporto tra attività sportiva, partecipazione e dimensione sociale del movimento sportivo sul territorio.

Tra gli indicatori più positivi spicca lo sport femminile, che raggiunge il 23esimo posto in Italia, con 564,4 punti. Molto buona anche la posizione dello sport e amatori, al 21esimo posto, con 215,0 punti. Particolarmente significativo è inoltre il dato relativo a sport e turismo-natura, che porta Cuneo al 14esimo posto nazionale, con 305,2 punti, confermando il forte legame tra pratica sportiva, territorio e valorizzazione dell'ambiente.

Lo sport paralimpico si colloca al 40esimo posto, con 283,7 punti, mentre sport, storia e cultura è al 45esimo posto, con 219,9 punti. Più arretrata la voce relativa alla formazione per lo sport, che raggiunge il 78esimo posto, con 219,8 punti.

Per quanto riguarda il rapporto con le nuove generazioni, sport e bambini si posiziona al 63esimo posto, con 291,9 punti. Ancora più indietro risultano gli indicatori legati alla comunicazione: media per lo sport è al 91esimo posto, con 73,3 punti, mentre imprese per lo sport raggiunge il 54esimo posto, con 97,2 punti.

Tra gli indicatori più positivi della Struttura sportiva, in cui si evidenzia una presenza significativa di società, praticanti e strutture organizzative legate allo sport sul territorio, spicca quello relativo agli atleti tesserati, che porta Cuneo al 18esimo posto in Italia, con 590,7 punti. Buona anche la posizione degli enti di promozione sportiva, al 38esimo posto, con 594,3 punti, mentre dirigenti, tecnici e ufficiali di gara si collocano al 56esimo posto, con 526,1 punti.

Il tasso di praticabilità sportiva raggiunge invece il 64esimo posto nazionale, con 532,0 punti. Cuneo si distingue maggiormente per l’attrattività degli eventi sportivi, che la vede al 38esimo posto, con 71,5 punti. Sul fronte economico, gli investimenti nello sport collocano la provincia al 48esimo posto, con 257,0 punti.

Infine, un risultato particolarmente significativo arriva dagli sport invernali: in relazione alle Olimpiadi invernali 2026, Cuneo si posiziona al 16esimo posto nazionale, con 18,2 punti.



Nella categoria Sport di squadra per la provincia di Cuneo la pallavolo rappresenta il principale elemento di forza. Entrando nello specifico delle componenti la voce “Squadre e territorio” si posiziona al 56esimo posto, con un punteggio di 315,0. Per quanto riguarda il calcio, i club professionistici sono al 65esimo posto con 13,5 punti, mentre il calcio dilettantistico raggiunge il 70esimo posto, con 236,0 punti.

Più arretrato il dato relativo al basket, che si colloca all’87esimo posto, con 3 punti. Decisamente migliore, invece, la performance della pallavolo, che rappresenta uno dei risultati più positivi della categoria: la provincia di Cuneo è infatti al 21esimo posto nazionale, con 103,3 punti. La voce “Altri sport di squadra” si attesta al 74esimo posto, con 14,6 punti, mentre le società dilettantistiche raggiungono il 78esimo posto, con 457,6 punti.



Allargando alle altre province del Piemonte l'unica a trovarsi nella top ten è Torino con la sua ottava posizione e 539,8 punti.