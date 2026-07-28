Con l’ondata di caldo anche in Piemonte cresce il rischio di incendi. La mappa di Arpa

L’ondata di caldo in arrivo anche sulla nostra provincia non fa ben sperare circa una tendenza alla diminuzione degli incendi – di sterpaglie e fabbricati – che ieri hanno costretto vigili del fuoco e volontari Aib a intervenire in diverse zone della provincia .

Nella giornata di oggi, martedì 28 luglio, un intervento si è reso necessario a Ceresole d’Alba, dove un incendio di sterpaglie è stato contenuto, prima che potesse propagarsi oltre, grazie al tempestivo intervento dei volontari vigili del fuoco arrivati dai distaccamenti di Racconigi e della vicina Carmagnola.

Dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco si segnala intanto l’invio di due figure specializzate rispettivamente nelle funzioni di Direttore Operazioni Spegnimento (Dos) e di Topografia Applicata al Soccorso (Tas) – servizio speciale quest’ultimo dedicato all’utilizzo di mappe digitali, sistemi Gps e programmi Gis in situazioni di emergenza – a supporto dei colleghi impegnati nel contenimento del vasto incendio boschivo da giorni in atto a Boccioleto, in Val Sermenza, sulle montagne del Vercellese.