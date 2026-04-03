IL RICORDO - In memoria di Silvana Giordano

Riceviamo e pubblichiamo.

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Il 14/4/2026 ricorre l’ottantunesimo anniversario dalla nascita di mia mamma, Silvana Giordano, nata in Cuneo il 14/4/1945 e venuta a mancare in Caraglio il 24/3/2025.

Qui di seguito un breve profilo biografico di mia mamma:

a 20 anni è entrata a far parte della “Città dei Ragazzi” (Movimento Contemplativo Missionario "Padre de Foucauld"), sito in San Rocco Castagnaretta, frazione di Cuneo.

Dopo aver trascorso due anni presso detto Movimento è andata a vivere con la propria sorella.

Successivamente, nel 1974, ha sposato colui che in seguito è diventato mio padre.

A seguito della mia nascita si è dedicata alla famiglia con cura e dedizione, è stata un’ottima madre e moglie.

Per tredici anni (fino a fine 2007) ha lavorato presso la parrocchia di Boves in qualità di collaboratrice domestica del parroco (prima don Giovanni "Gianni" Battista Riberi, vicario generale della Diocesi di Cuneo dal 2001 al 2017, e, in seguito, don Bruno Mondino), diventando figura nota e apprezzata nella comunità.

Al fine di illustrare chi è mia madre desidero esporre il seguente episodio:

Un’estate, quando ero bambino, con mia madre e mio padre andammo per alcuni giorni al mare, a Celle Ligure. Mia madre e io entrammo in un’edicola nella quale era presente un peluche che rappresentava una mamma koala che teneva in braccio il proprio figlioletto, e mia mamma mi fece una promessa: “Prima di tornare a Boves te lo comprerò”. Mantenne la promessa e, una volta giunti a Boves, mi disse: “Vedi? Ti ho promesso i koala e te li ho presi.”. Quel gesto mi ha insegnato il valore di mantenere la parola data, sentimento di lealtà che tuttora porto con me.

Nell’occasione dell’ottantunesimo anno dalla nascita di mia madre il sindaco di Boves, architetto Matteo Sebastiano Ravera, ha inviato la seguente nota: "Silvana Giordano è stata una persona discreta e generosa, profondamente legata alla propria famiglia. Per diversi anni ha collaborato con la Parrocchia, svolgendo il suo servizio con semplicità e dedizione accanto ai sacerdoti. Chi l’ha conosciuta ne ricorda la bontà d’animo e il modo riservato, ma sincero, di stare accanto alle persone. Il suo ricordo resta nel cuore di quanti hanno avuto modo di incontrarla e apprezzarla".

Nel 2026 ho fatto aggiungere ufficialmente il cognome di mia mamma sui documenti al fine di onorarla.

“Ti ho sempre voluto bene, fammi un bacio!”, queste parole che hai proferito al mio indirizzo, mamma, esprimono la tua purezza d’animo e il tuo amore nei miei confronti; anch’io ti ho sempre voluto bene e te ne vorrò per sempre!

Rocco Martinello Giordano – Boves

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La messa in occasione dell’ottantunesimo anniversario dalla nascita di Silvana si terrà in data 14/4/2026 alle ore 18 presso il monastero sito in corso Bisalta 135 a Boves.