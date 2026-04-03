RINVIATO / “La lacrimevolissima istoria di ser Cristofaro Piccione che voleva scoprir l’America” a Villanova Mondovì

A causa di un infortunio occorso ad un membro della Ciurma, La Compagnia si trova costretta a dover annullare lo spettacolo "La Lacrimevolissima Istoria di Ser Cristofaro Piccione" previsto in sabato 11 aprile presso il Teatro Civico "Federico Garelli" di Villanova Mondovì.

L'evento è rinviato a data da destinarsi.

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Torna nel Monregalese la “La lacrimevolissima istoria di ser Cristofaro Piccione che voleva scoprir l’America” che, sabato 11 aprile alle 21, sarà sul palco del teatro "Garelli" di Villanova Mondovì.

Lo spettacolo, ideato, scritto da Max Mao e messo in scena in collaborazione con Manuel Alciati, è ispirato alla grande tradizione della Commedia dell’Arte.

Protagonisti di questo pittoresco viaggio per mare sono infatti Cristofaro Piccione e Nostromo. Cristofaro Piccione parte per trovare la “sua” America, in una ricerca rocambolesca e piena di sorprese.

Il fedele Nostromo e una ciurma trovata per strada accompagneranno ser Piccione per mari tempestosi. Cosa troveranno all’approdo? La vera domanda è: cosa porteranno. L’obiettivo di Cristofaro Piccione, Nostromo e del loro equipaggio è esportare la democrazia, e così la Commedia dell’Arte incontra la critica ironica ai giorni che stiamo vivendo, nella speranza che, almeno per il tempo di una commedia, a squarciare il cielo sia il fragore delle risate e non il boato degli armamenti.

La scenografia, evocativa e versatile, in perfetto stile buffonesco, permetterà al pubblico di immedesimarsi ulteriormente nelle vicende narrate.

Lo spettacolo andrà in scena al teatro Garelli sabato 11 aprile alle 21 (precise!).

Tecnico luci e audio sarà Marco Bergoglio, mentre la scenografia sarà curata da Alvise Romanzini.



