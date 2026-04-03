Carburanti, Bergesio (Lega):"Bene proroga accise e aiuti ad agricoltura, risposta concreta a crisi internazionale"

“Accogliamo con soddisfazione il via libera del Consiglio dei Ministri alla proroga del taglio delle accise sui carburanti fino al primo maggio. Si tratta di una scelta di estrema concretezza, fortemente sostenuta dalla Lega e dal ministro Giorgetti, per dare un supporto reale a cittadini e imprese in una fase economica resa complessa dalle tensioni in Medio Oriente. Di particolare rilievo per il nostro settore è l’estensione alle aziende agricole del taglio d'imposta già previsto per la pesca, oltre al recepimento dell'accordo su Transizione 5.0: misure necessarie per proteggere il potere d'acquisto delle famiglie e la competitività del comparto agroalimentare e industriale, garantendo stabilità e crescita al nostro sistema produttivo”.

Così il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente della Commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare.