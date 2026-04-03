Addio a Enzo Costamagna, “Ociu”: imprenditore e appassionato di motocross

La sua grande passione sono sempre stati i motori, il motocross in particolare. Enzo Costamagna, per tutti “Ociu”, se n’è andato all’improvviso nella giornata di ieri, giovedì 2 aprile, probabilmente stroncato da un infarto. La sua assenza prolungata e il silenzio nell’abitazione di via Roma, a Cuneo, dove viveva, hanno insospettito i vicini, che hanno allertato i vigili del fuoco: una volta entrati nell’alloggio, è stata fatta la tragica scoperta.

Costamagna era originario di Caraglio, dove aveva trascorso l’intera giovinezza. Imprenditore di successo, aveva fondato insieme al fratello Michele (scomparso nel 2023) la Europoll, oggi azienda leader nel settore e guidata dal nipote Roberto. Figli d’arte, i fratelli Costamagna avevano seguito le orme del padre Giacomo, che nell’immediato dopoguerra aveva aperto un piccolo macello nel paese della Valle Grana.

Imprenditore affermato, ma anche grande appassionato di due ruote artigliate, “Ociu” era un uomo di grande cuore. Che si trasformava quando saliva in sella. Indimenticabili le sue gare a metà degli anni ’80 sulle piste di tutto il Piemonte: non aveva paura di nulla e spesso i risultati venivano compromessi proprio dalla sua genuina irruenza. Tanto irruento quanto simpatico, Costamagna era anche un amante del cosiddetto “terzo tempo”, con cene e momenti conviviali al termine delle gare, nello spirito più autentico dello sport di quegli anni.

La passione non gli aveva comunque precluso risultati importanti: memorabile la partecipazione al Rally dei Faraoni per due edizioni consecutive e, soprattutto, alle due Parigi-Dakar affrontate insieme al compaesano e grande amico Roberto Boano.

Enzo Costamagna lascia i nipoti Roberto con Romina e Maura con Alberto, i pronipoti Giacomo e Ginevra, la cognata Elda, oltre ai preziosi amici Cristiano e Patty.

I funerali saranno celebrati domani, sabato 4 aprile, alle ore 14.30, nella chiesa parrocchiale di Caraglio, con tumulazione nel cimitero locale.



