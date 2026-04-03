Lagnasco, in fiamme capannone di una ditta di gestione rifiuti

Allarme nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 3 aprile, per un incendio nel comune di Lagnasco.

Le fiamme hanno interessato il capannone di una ditta che si occupa di sicurezza rifiuti e ambiente, in via Valparasco.

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco di Saluzzo e Savigliano che hanno domato le fiamme e spento l'incendio.

Al momento le operazioni sono ancora in corso per la messa in sicurezza dell'area e per le operazioni di smassamento dei materiali interessati dalle fiamme.