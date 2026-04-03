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Cronaca | 03 aprile 2026, 20:13

Lagnasco, in fiamme capannone di una ditta di gestione rifiuti

L'incendio è stato domato grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco di Saluzzo e Savigliano, ancora sul posto per le operazioni di smassamento

Immagine di repertorio

Immagine di repertorio

Allarme nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 3 aprile, per un incendio nel comune di Lagnasco. 

Le fiamme hanno interessato il capannone di una ditta che si occupa di sicurezza rifiuti e ambiente, in via Valparasco. 

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco di Saluzzo e Savigliano che hanno domato le fiamme e spento l'incendio. 

Al momento le operazioni sono ancora in corso per la messa in sicurezza dell'area e per le operazioni di smassamento dei materiali interessati dalle fiamme. 

AP

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