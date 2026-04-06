Pasquetta in Granda tra castelli aperti, fiere e gite all’aria aperta

Con il Lunedì dell'Angelo o comunemente nota come Pasquetta si chiude il week end pasquale. Continua la rassegna “Castelli Aperti”, con tantissime fortezze, palazzi nobiliari e musei aperti e visitabili (vedi https://castelliaperti.it/).

La Pasquetta offre molteplici occasioni di escursioni e “merendine” all’aperto e non mancheranno fiere, come quella di Bra, manifestazioni di piazza come a Mondovì, alcuni mercatini e le tradizionali Feste delle Leve a Boves e Peveragno.

Numerosi anche i concerti e le “Caccie alle Uova” per i più piccoli, come le opportunità di vivere il Lunedì dell’Angelo fra eventi gastronomici, mostre d’arte e fotografiche, eventi sportivi e passeggiate nella natura.

Tutti gli eventi della provincia li trovate su www.visitcuneese.it

e https://www.visitlmr.iT . Si ricorda di consultare sempre le previsioni del tempo.

Tutti gli eventi della provincia su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.it



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CUNEO

80 ANNI DI PIPPI CALZELUNGHE

Nel week end pasquale, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20, presso Spazio Innovazione in Via Roma 17, sarà possibile visitare la mostra “Astrid Lindgren e la forza dei bambini. 80 anni di Pippi Calzelunghe”. Ingresso libero e gratuito.

CUNEO

ARTE SACRA E VIA CRUCIS

Nel week end pasquale il Santuario della Madonna degli Angeli ospita un’esposizione di opere di artisti locali, pensata per accompagnare liturgicamente il periodo pasquale. La mostra sarà visitabile tutti i giorni con il seguente orario: dalle 8 alle 12 e dalle 15 alle 19. Ingresso libero. Info: 333 30 28 355.

CUNEO

TRACCE - FORME E COLORI

Nel week end pasquale, dalle 15.30 alle 19.30, presso il Palazzo Samone di Cuneo in via Amedeo Rossi 4, sarà visitabile la mostra collettiva “TRACCE – Forme e Colori”, che riunisce 33 artisti contemporanei provenienti da diverse esperienze e linguaggi espressivi. Ingresso libero. Info: 327 13 34 985.

CUNEO

LA GALLERIA BORGHESE A CUNEO

Pasquetta. Presso il Complesso monumentale di San Francesco sarà ancora aperta la mostra "La Galleria Borghese. Da Raffaello a Bernini. Storia di una collezione", con apertura dalle ore 10 alle ore 19.30. In entrambe le giornate sono previste le consuete visite guidate gratuite, negli orari standard delle 15.30 e delle 18: un'occasione in più per vivere, anche nel cuore delle vacanze, un incontro privilegiato con i capolavori della collezione Borghese.



CUNEO

CAVALLERIA RUSTICANA

Pasquetta. Dalle ore 16, sul sagrato della chiesa di Sant’Ambrogio in via Roma, esibizione degli allievi della masterclass tenuta nei giorni scorsi dal maestro Andrea Elena. I partecipanti si esibiranno nelle arie più conosciute di Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni. Ingresso libero.

Info: https://promocuneo.it/



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ALBA

CALCO DELLA PIETÀ

Nel week end pasquale, presso Palazzo Banca d’Alba in via Cavour 4, ci sarà la possibilità di vedere il calco della Pietà Vaticana di Michelangelo, realizzato da Francesco Mercatali. Orari: 10-13 e 15-19. Info: https://www.bancadalba.it/

ALBA

ALBA SOTTERRANEA

Nel week end pasquale, con ritrovo presso l'Ufficio Turistico in Piazza Risorgimento 2, sarà attivo il percorso guidato Alba Sotterranea, tour guidato da un archeologo professionista per un itinerario che comprende una selezione di tre tappe tra le 32 complessive del percorso archeologico cittadino, più una conclusiva presso il Museo Civico Archeologico e di Scienze Naturali Federico Eusebio. Durata 1 ora e 45 minuti. Info: ambientecultura.it

ALBA

MUDI - MUSEO DIOCESANO DELLA CATTEDRALE

Pasquetta. Il MUDI – Museo Diocesano della Cattedrale sarà aperto nelle festività pasquali dalle 14.30 alle 18.30. Luogo suggestivo e ricco di storia, il museo è situato nei sotterranei della Cattedrale di San Lorenzo. Qui, la campagna di scavi archeologici condotta tra il 2007 e il 2012 ha riportato in luce i resti della città romana di Alba Pompeia e quelli della prima cattedrale albese del VI secolo, di cui si può ammirare il battistero. Info: https://visitmudi.it/

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BAROLO

CASTELLO FALLETTI

Nel week end pasquale, dalle 10.30 alle 19 il Castello Falletti e il WiMu Museo del Vino saranno aperti e visitabili. Info: https://www.wimubarolo.it/

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BENE VAGIENNA

MOSTRE

Per il week end pasquale visitabili le numerose mostre in corso a Bene Vagienna, nella Cella Campanaria, nella chiesa di san Bernardino, nel Palazzo Lucerna di Rorà e in Casa Ravera. Consultare il sito https://www.amicidibene.it/

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BORGO SAN DALMAZZO

PASQUETTA AL TESORIERE

Pasquetta. A partire dalle ore 15, presso il parco del Tesoriere, si svolgerà la terza edizione di “Pasquetta al tesoriere” con caccia agli ovetti per bambini fino a 10 anni. Info: 371 58 21 716.

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BOVES

FESTA DELLE LEVE

Pasquetta. Tradizionale appuntamento del lunedì dell’Angelo con la “Festa delle Leve”, quest’anno dedicate agli anni con 1 e 6. Sfilata in piazza Italia.

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BRA

PEDALATA GOURMET

Pasquetta. Torna la “Pedalata Gourmet”, un’esperienza cicloturistica pensata per unire sport dolce e sapori autentici nel cuore delle colline braidesi. Info: https://creatoridieccellenza.it/passeggiate-gourmet/pedalata-gourmet-pasquetta-tra-le-colline-di-bra/

BRA

FIERA DI PASQUETTA

Pasquetta. Appuntamento in centro e in piazza Giolitti, fin dal mattino, per la tradizionale “Fiera di Pasquetta”. Mercato dei produttori, Mercato della Terra, eccellenze del territorio, artigianato, rassegna zootecnica, enogastronomia e concerto gratuito dei Tre Lilu per una giornata all’insegna dei sapori e dell’allegria.

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CARAGLIO

HELMUT NEWTON

Nel week end pasquale, in orario 10 - 19, sarà ancora visitabile presso il Filatoio la mostra “Helmut Newton. Intrecci”. Info: https://fondazioneartea.org/

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CASTIGLIONE TINELLA

PASQUETTONA

Pasquetta. Alle ore 12 pranzo merendino con la Pro Loco. Alle 14 Pasquetta di giochi a squadre e attività di gruppo e durante il pomeriggio Canté J’euv in Piazza. Alle 16 passeggiata narrata per il centro storico a cura dei volontari dell’Ufficio turistico. Info: 329 04 94 380.

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CHERASCO

PALAZZO SALMATORIS E MUSEO DELLA MAGIA

Nel week end pasquale aperte le antiche sale di Palazzo Salmatoris dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30, con la mostra “L’equilibrio dello spazio”, dedicata a Caty Torta. Aperto anche il Museo della Magia in orario 14.30 - 18.30.



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CORNELIANO D’ALBA

CAMMINATA

Pasquetta. Alle ore 10.30 partirà una camminata tra le colline facile e adatta a tutti. Ritrovo presso cinema Vekkio alle 10. Info: https://camminarelentamente.it/pasquetta-insieme-del-21-aprile/



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CRISSOLO

PASQUETTA IN BICI

Pasquetta. Ritrovo a Pian della Regina, parcheggio a fianco della Locanda Regina, alle ore 9, per un itinerario ciclistico facile, lungo circa 40 km con 350 metri di dislivello, pensato per scoprire con calma e curiosità le Terre del Marchesato. Info: https://www.vesulus.it/



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DIANO D’ALBA

TENUTA DI SAN SEBASTIANO

Pasquetta. Nella giornata sarà possibile partecipare alle visite narrate e scoprire la storia della tenuta “San Bastian - Lo Spianamento”, luogo del FAI in un percorso guidato. Info: 0173/69191.

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DRONERO

VOCI VELATE

Nel week end pasquale, dalle ore 15 alle ore 19, il Museo Mallé in via Valmala 9, sarà aperto e visitabile con la mostra “Voci Velate. Visioni contemporanee dall’Iran”. Info:

museo.malle@comune.dronero.cn.it



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FOSSANO

ESPOSIZIONE OPERE BLANDINO

Nel week end pasquale presso l'ex chiesa di San Giovanni, sarà visitabile l’esposizione delle opere pittoriche di Franco Blandino. Orario dalle ore 17.30 alle 19.30. Ingresso libero.

FOSSANO

CASTELLO ACAJA

Nel week end pasquale il castello dei Principi d’Acaja sarà aperto con tour guidati dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18. Info: https://www.visitfossano.it/

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FRABOSA SOTTANA

SPRING SPLASH

Pasquetta. La stagione invernale di Prato Nevoso si chiude con Spring Splash - Messico e Nuvole, un evento che unisce sport, musica e divertimento in un’unica giornata. Tra gare goliardiche e intrattenimento, Spring Splash è il modo perfetto per salutare la neve e dare il benvenuto alla primavera. Info: https://bookingpratonevoso.com/spring-splash/

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GOVONE

CASTELLO REALE

Nel periodo pasquale sarà aperto il Castello Reale di Govone. Orario: dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18 (ultimo ingresso ore 17.30). Info: www.castellorealedigovone.it

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LIMONE PIEMONTE

MERCATI DI PASQUA

Nel week end pasquale 3 giorni di mercatini dell'artigianato, street food e laboratori creativi in piazza del Municipio. Sabato 4 tributo live a Zucchero, mentre a Pasqua l'appuntamento clou è la caccia al tesoro delle uova seguita dai giochi di una volta. Il weekend si chiude a Pasquetta tra animazioni di giocolieri e trampolieri. Ingresso libero. Info: https://www.limoneturismo.it/index.php?lang=ita



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MAGLIANO ALFIERI

RIAPERTURA VISITE AL CASTELLO

Nel periodo pasquale sarà aperto il Castello di Magliano Alfieri, con orario continuato 10.30-18.30. Info: www.castellodimaglianoalfieri.com

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MANTA

PASQUETTA AL CASTELLO

Pasquetta. Il Castello della Manta apre le sue porte per una giornata speciale organizzata dal FAI: tante attività per grandi e piccoli per festeggiare insieme la Pasquetta tra divertimento, natura e momenti di relax. Un’occasione perfetta per trascorrere una giornata all’aria aperta in uno scenario unico. Prenotazione consigliata. Info: https://fondoambiente.it/

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MONTICELLO D’ALBA

CASTELLO DEI CONTI ROERO

Pasquetta. Al Castello di Monticello d’Alba visite guidate tra le sale del maniero e lo speciale Parco Roero Family Tour, esperienza pensata per grandi e piccoli, tra natura, racconti e gioco per i bambini, che riceveranno anche una dolce sorpresa finale. Turni di visita ogni ora, dalle 10 alle 18. Info: www.turismoinlanga.it

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MONDOVÌ

CONTRAPPUNTI, FIGURE E PAESAGGI

Nel week end pasquale l’Antico Palazzo di Città ospita la mostra “Contrappunti, figure e paesaggi”, con i disegni e i paesaggi di Chiara Fornaro e Gian Meineri. Orario dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19. Ingresso libero



MONDOVÌ

MOSTRA DALÌ

Nel week end pasquale sarà aperta nella ex Chiesa di Santo Stefano la mostra “Tra sogno e magia. Pittura surreale e fantastica”, una straordinaria mostra dedicata a Salvador Dalì e ai grandi protagonisti del Surrealismo.

MONDOVÌ

PASQUETTA IN PIAZZA

Pasquetta. Nella splendida cornice di piazza Maggiore sarà possibile gustare un ricco menu che prevede antipasti (salamino, formaggio e frittata), seguiti dalla grigliata di carne con patatine fritte, tutto accompagnato da vino e acqua. Chiuderà il pasto un goloso dolcino. Dalle 14 alle 17 "La Cappella dei 111" e trucca bimbi. Info: https://lafunicolare.net/



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MONFORTE D’ALBA

RITRATTI DEL XX SECOLO

Nel week end pasquale dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17, sarà aperta presso la sede della Fondazione Bottari Lattes la mostra “Ritratti del XX secolo. L’ingresso è gratuito e non richiede prenotazione. Info: https://fondazionebottarilattes.it/ritratti-del-xx-secolo/

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MOROZZO

CACCIA ALLE UOVA

Pasquetta. Con partenza alle ore 15 dal Centro Incontro, si svolgerà nella riserva naturale Crava-Morozzo una “Caccia alle uova di Pasqua”. Info: 347 76 48 262 - oasi-cravamorozzo@lipu.it



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NOVELLO

MOSTRA COLLETTIVA

Nel week end pasquale, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17 alle 19, negli spazi della Confraternita in piazza Vittorio Emanuele, sarà visitabile la mostra collettiva “Ricominciamo da 100”.

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PAMPARATO

MAESTRI DI GUSTO IN FIERA

Pasquetta. 39a edizione di "Maestri di gusto in fiera", alla scoperta del sentiero Landandè, gustando le delizie di Pamparato e della Valle Casotto e partecipando alle visite guidate del borgo assieme a "Castelli Aperti" e ad altre interessanti proposte come antichi mestieri, musica occitana e animazione per i più piccoli. Info: 334 79 47 945 - proloco.pamparato2017@gmail.com

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PEVERAGNO

FESTA DELLE LEVE

Pasquetta. Con ritrovo alle ore 9 in piazza Toselli, si svolgerà la tradizionale “Festa delle Leve” quest’anno dedicata agli anni 1 e 6.

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SALUZZO

MERCANTICO

Pasquetta. Dalle ore 8, il centro di Saluzzo accoglierà il terzo appuntamento del MercAntico 2026, un evento imperdibile per gli amanti del vintage e del collezionismo. Info: https://fondazionebertoni.it/





SALUZZO

VISITE LUOGHI ICONICI

Nel week end pasquale aperture di Casa Cavassa (10-13 e 14-19), la Casa Natale di Silvio Pellico (14 - 19), La Castiglia (10-13 e 14-19) e la Torre Civica e Pinacoteca Olivero (10-13 e 14-19). Aperta solo a Pasquetta invece l’affascinante Villa Belvedere (dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19).



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SAVIGLIANO

GUSTAV KLIMT: SEGNO E VISIONE

Nel week end pasquale, dalle ore 15 alle ore 18.30, nelle sale di Palazzo Muratori Cravetta, sarà visitabile la mostra "Gustav Klimt: Segno e Visione". Info: https://visitsavigliano.it/

Per ammirare la città di Savigliano dall’alto si consigliano le visite guidate alle 10.30 e alle 15 della Torre Civica.



SAVIGLIANO

MUSEO CIVICO E GIPSOTECA

Pasquetta. Il museo civico “A. Olmo” e la Gipsoteca “D. Calandra” saranno aperti nel week end pasquale con orario 10 - 13 e 15 - 18.30.



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SERRALUNGA D’ALBA

VISITE AL CASTELLO

Nel week end pasquale il castello di Serralunga d'Alba, sarà aperto sia a Pasqua che a Pasquetta con visite guidate alle ore 10.30; 11.15; 12; 12.45; 14.30; 15.15; 16; 16.45; 17.30.



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VILLAR SAN COSTANZO

VISITE A SAN COSTANZO AL MONTE

Pasquetta. Dalle ore 14.30 alle 17.30, apertura con visite guidate della Abbazia con Cripta e Cappella di San Giorgio della chiesa di San Costanzo al Monte a Villar San Costanzo. I visitatori saranno accompagnati dai Volontari per l'Arte. Non è necessario prenotare. Info: 346 62 98 855.