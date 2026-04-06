Pasquetta in Granda tra castelli aperti, fiere e gite all’aria aperta

Con il Lunedì dell'Angelo o comunemente nota come Pasquetta si chiude il week end pasquale. Continua la rassegna “Castelli Aperti”, con tantissime fortezze, palazzi nobiliari e musei aperti e visitabili (vedi https://castelliaperti.it/).
La Pasquetta offre molteplici occasioni di escursioni e “merendine” all’aperto e non mancheranno fiere, come quella di Bra, manifestazioni di piazza come a Mondovì, alcuni mercatini e le tradizionali Feste delle Leve a Boves e Peveragno.
Numerosi anche i concerti e le “Caccie alle Uova” per i più piccoli, come le opportunità di vivere il Lunedì dell’Angelo fra eventi gastronomici, mostre d’arte e fotografiche, eventi sportivi e passeggiate nella natura.
Tutti gli eventi della provincia li trovate su www.visitcuneese.it
e https://www.visitlmr.iT . Si ricorda di consultare sempre le previsioni del tempo.
Tutti gli eventi della provincia su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.it
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CUNEO
80 ANNI DI PIPPI CALZELUNGHE
Nel week end pasquale, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20, presso Spazio Innovazione in Via Roma 17, sarà possibile visitare la mostra “Astrid Lindgren e la forza dei bambini. 80 anni di Pippi Calzelunghe”. Ingresso libero e gratuito.
CUNEO
ARTE SACRA E VIA CRUCIS
Nel week end pasquale il Santuario della Madonna degli Angeli ospita un’esposizione di opere di artisti locali, pensata per accompagnare liturgicamente il periodo pasquale. La mostra sarà visitabile tutti i giorni con il seguente orario: dalle 8 alle 12 e dalle 15 alle 19. Ingresso libero. Info: 333 30 28 355.
CUNEO
TRACCE - FORME E COLORI
Nel week end pasquale, dalle 15.30 alle 19.30, presso il Palazzo Samone di Cuneo in via Amedeo Rossi 4, sarà visitabile la mostra collettiva “TRACCE – Forme e Colori”, che riunisce 33 artisti contemporanei provenienti da diverse esperienze e linguaggi espressivi. Ingresso libero. Info: 327 13 34 985.
CUNEO
LA GALLERIA BORGHESE A CUNEO
Pasquetta. Presso il Complesso monumentale di San Francesco sarà ancora aperta la mostra "La Galleria Borghese. Da Raffaello a Bernini. Storia di una collezione", con apertura dalle ore 10 alle ore 19.30. In entrambe le giornate sono previste le consuete visite guidate gratuite, negli orari standard delle 15.30 e delle 18: un'occasione in più per vivere, anche nel cuore delle vacanze, un incontro privilegiato con i capolavori della collezione Borghese.
CUNEO
CAVALLERIA RUSTICANA
Pasquetta. Dalle ore 16, sul sagrato della chiesa di Sant’Ambrogio in via Roma, esibizione degli allievi della masterclass tenuta nei giorni scorsi dal maestro Andrea Elena. I partecipanti si esibiranno nelle arie più conosciute di Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni. Ingresso libero.
Info: https://promocuneo.it/
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ALBA
CALCO DELLA PIETÀ
Nel week end pasquale, presso Palazzo Banca d’Alba in via Cavour 4, ci sarà la possibilità di vedere il calco della Pietà Vaticana di Michelangelo, realizzato da Francesco Mercatali. Orari: 10-13 e 15-19. Info: https://www.bancadalba.it/
ALBA
ALBA SOTTERRANEA
Nel week end pasquale, con ritrovo presso l'Ufficio Turistico in Piazza Risorgimento 2, sarà attivo il percorso guidato Alba Sotterranea, tour guidato da un archeologo professionista per un itinerario che comprende una selezione di tre tappe tra le 32 complessive del percorso archeologico cittadino, più una conclusiva presso il Museo Civico Archeologico e di Scienze Naturali Federico Eusebio. Durata 1 ora e 45 minuti. Info: ambientecultura.it
ALBA
MUDI - MUSEO DIOCESANO DELLA CATTEDRALE
Pasquetta. Il MUDI – Museo Diocesano della Cattedrale sarà aperto nelle festività pasquali dalle 14.30 alle 18.30. Luogo suggestivo e ricco di storia, il museo è situato nei sotterranei della Cattedrale di San Lorenzo. Qui, la campagna di scavi archeologici condotta tra il 2007 e il 2012 ha riportato in luce i resti della città romana di Alba Pompeia e quelli della prima cattedrale albese del VI secolo, di cui si può ammirare il battistero. Info: https://visitmudi.it/
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BAROLO
CASTELLO FALLETTI
Nel week end pasquale, dalle 10.30 alle 19 il Castello Falletti e il WiMu Museo del Vino saranno aperti e visitabili. Info: https://www.wimubarolo.it/
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BENE VAGIENNA
MOSTRE
Per il week end pasquale visitabili le numerose mostre in corso a Bene Vagienna, nella Cella Campanaria, nella chiesa di san Bernardino, nel Palazzo Lucerna di Rorà e in Casa Ravera. Consultare il sito https://www.amicidibene.it/
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BORGO SAN DALMAZZO
PASQUETTA AL TESORIERE
Pasquetta. A partire dalle ore 15, presso il parco del Tesoriere, si svolgerà la terza edizione di “Pasquetta al tesoriere” con caccia agli ovetti per bambini fino a 10 anni. Info: 371 58 21 716.
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BOVES
FESTA DELLE LEVE
Pasquetta. Tradizionale appuntamento del lunedì dell’Angelo con la “Festa delle Leve”, quest’anno dedicate agli anni con 1 e 6. Sfilata in piazza Italia.
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BRA
PEDALATA GOURMET
Pasquetta. Torna la “Pedalata Gourmet”, un’esperienza cicloturistica pensata per unire sport dolce e sapori autentici nel cuore delle colline braidesi. Info: https://creatoridieccellenza.it/passeggiate-gourmet/pedalata-gourmet-pasquetta-tra-le-colline-di-bra/
BRA
FIERA DI PASQUETTA
Pasquetta. Appuntamento in centro e in piazza Giolitti, fin dal mattino, per la tradizionale “Fiera di Pasquetta”. Mercato dei produttori, Mercato della Terra, eccellenze del territorio, artigianato, rassegna zootecnica, enogastronomia e concerto gratuito dei Tre Lilu per una giornata all’insegna dei sapori e dell’allegria.
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CARAGLIO
HELMUT NEWTON
Nel week end pasquale, in orario 10 - 19, sarà ancora visitabile presso il Filatoio la mostra “Helmut Newton. Intrecci”. Info: https://fondazioneartea.org/
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CASTIGLIONE TINELLA
PASQUETTONA
Pasquetta. Alle ore 12 pranzo merendino con la Pro Loco. Alle 14 Pasquetta di giochi a squadre e attività di gruppo e durante il pomeriggio Canté J’euv in Piazza. Alle 16 passeggiata narrata per il centro storico a cura dei volontari dell’Ufficio turistico. Info: 329 04 94 380.
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CHERASCO
PALAZZO SALMATORIS E MUSEO DELLA MAGIA
Nel week end pasquale aperte le antiche sale di Palazzo Salmatoris dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30, con la mostra “L’equilibrio dello spazio”, dedicata a Caty Torta. Aperto anche il Museo della Magia in orario 14.30 - 18.30.
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CORNELIANO D’ALBA
CAMMINATA
Pasquetta. Alle ore 10.30 partirà una camminata tra le colline facile e adatta a tutti. Ritrovo presso cinema Vekkio alle 10. Info: https://camminarelentamente.it/pasquetta-insieme-del-21-aprile/
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CRISSOLO
PASQUETTA IN BICI
Pasquetta. Ritrovo a Pian della Regina, parcheggio a fianco della Locanda Regina, alle ore 9, per un itinerario ciclistico facile, lungo circa 40 km con 350 metri di dislivello, pensato per scoprire con calma e curiosità le Terre del Marchesato. Info: https://www.vesulus.it/
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DIANO D’ALBA
TENUTA DI SAN SEBASTIANO
Pasquetta. Nella giornata sarà possibile partecipare alle visite narrate e scoprire la storia della tenuta “San Bastian - Lo Spianamento”, luogo del FAI in un percorso guidato. Info: 0173/69191.
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DRONERO
VOCI VELATE
Nel week end pasquale, dalle ore 15 alle ore 19, il Museo Mallé in via Valmala 9, sarà aperto e visitabile con la mostra “Voci Velate. Visioni contemporanee dall’Iran”. Info:
museo.malle@comune.dronero.cn.it
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FOSSANO
ESPOSIZIONE OPERE BLANDINO
Nel week end pasquale presso l'ex chiesa di San Giovanni, sarà visitabile l’esposizione delle opere pittoriche di Franco Blandino. Orario dalle ore 17.30 alle 19.30. Ingresso libero.
FOSSANO
CASTELLO ACAJA
Nel week end pasquale il castello dei Principi d’Acaja sarà aperto con tour guidati dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18. Info: https://www.visitfossano.it/
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FRABOSA SOTTANA
SPRING SPLASH
Pasquetta. La stagione invernale di Prato Nevoso si chiude con Spring Splash - Messico e Nuvole, un evento che unisce sport, musica e divertimento in un’unica giornata. Tra gare goliardiche e intrattenimento, Spring Splash è il modo perfetto per salutare la neve e dare il benvenuto alla primavera. Info: https://bookingpratonevoso.com/spring-splash/
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GOVONE
CASTELLO REALE
Nel periodo pasquale sarà aperto il Castello Reale di Govone. Orario: dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18 (ultimo ingresso ore 17.30). Info: www.castellorealedigovone.it
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LIMONE PIEMONTE
MERCATI DI PASQUA
Nel week end pasquale 3 giorni di mercatini dell'artigianato, street food e laboratori creativi in piazza del Municipio. Sabato 4 tributo live a Zucchero, mentre a Pasqua l'appuntamento clou è la caccia al tesoro delle uova seguita dai giochi di una volta. Il weekend si chiude a Pasquetta tra animazioni di giocolieri e trampolieri. Ingresso libero. Info: https://www.limoneturismo.it/index.php?lang=ita
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MAGLIANO ALFIERI
RIAPERTURA VISITE AL CASTELLO
Nel periodo pasquale sarà aperto il Castello di Magliano Alfieri, con orario continuato 10.30-18.30. Info: www.castellodimaglianoalfieri.com
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MANTA
PASQUETTA AL CASTELLO
Pasquetta. Il Castello della Manta apre le sue porte per una giornata speciale organizzata dal FAI: tante attività per grandi e piccoli per festeggiare insieme la Pasquetta tra divertimento, natura e momenti di relax. Un’occasione perfetta per trascorrere una giornata all’aria aperta in uno scenario unico. Prenotazione consigliata. Info: https://fondoambiente.it/
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MONTICELLO D’ALBA
CASTELLO DEI CONTI ROERO
Pasquetta. Al Castello di Monticello d’Alba visite guidate tra le sale del maniero e lo speciale Parco Roero Family Tour, esperienza pensata per grandi e piccoli, tra natura, racconti e gioco per i bambini, che riceveranno anche una dolce sorpresa finale. Turni di visita ogni ora, dalle 10 alle 18. Info: www.turismoinlanga.it
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MONDOVÌ
CONTRAPPUNTI, FIGURE E PAESAGGI
Nel week end pasquale l’Antico Palazzo di Città ospita la mostra “Contrappunti, figure e paesaggi”, con i disegni e i paesaggi di Chiara Fornaro e Gian Meineri. Orario dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19. Ingresso libero
MONDOVÌ
MOSTRA DALÌ
Nel week end pasquale sarà aperta nella ex Chiesa di Santo Stefano la mostra “Tra sogno e magia. Pittura surreale e fantastica”, una straordinaria mostra dedicata a Salvador Dalì e ai grandi protagonisti del Surrealismo.
MONDOVÌ
PASQUETTA IN PIAZZA
Pasquetta. Nella splendida cornice di piazza Maggiore sarà possibile gustare un ricco menu che prevede antipasti (salamino, formaggio e frittata), seguiti dalla grigliata di carne con patatine fritte, tutto accompagnato da vino e acqua. Chiuderà il pasto un goloso dolcino. Dalle 14 alle 17 "La Cappella dei 111" e trucca bimbi. Info: https://lafunicolare.net/
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MONFORTE D’ALBA
RITRATTI DEL XX SECOLO
Nel week end pasquale dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17, sarà aperta presso la sede della Fondazione Bottari Lattes la mostra “Ritratti del XX secolo. L’ingresso è gratuito e non richiede prenotazione. Info: https://fondazionebottarilattes.it/ritratti-del-xx-secolo/
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MOROZZO
CACCIA ALLE UOVA
Pasquetta. Con partenza alle ore 15 dal Centro Incontro, si svolgerà nella riserva naturale Crava-Morozzo una “Caccia alle uova di Pasqua”. Info: 347 76 48 262 - oasi-cravamorozzo@lipu.it
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NOVELLO
MOSTRA COLLETTIVA
Nel week end pasquale, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17 alle 19, negli spazi della Confraternita in piazza Vittorio Emanuele, sarà visitabile la mostra collettiva “Ricominciamo da 100”.
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PAMPARATO
MAESTRI DI GUSTO IN FIERA
Pasquetta. 39a edizione di "Maestri di gusto in fiera", alla scoperta del sentiero Landandè, gustando le delizie di Pamparato e della Valle Casotto e partecipando alle visite guidate del borgo assieme a "Castelli Aperti" e ad altre interessanti proposte come antichi mestieri, musica occitana e animazione per i più piccoli. Info: 334 79 47 945 - proloco.pamparato2017@gmail.com
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PEVERAGNO
FESTA DELLE LEVE
Pasquetta. Con ritrovo alle ore 9 in piazza Toselli, si svolgerà la tradizionale “Festa delle Leve” quest’anno dedicata agli anni 1 e 6.
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SALUZZO
MERCANTICO
Pasquetta. Dalle ore 8, il centro di Saluzzo accoglierà il terzo appuntamento del MercAntico 2026, un evento imperdibile per gli amanti del vintage e del collezionismo. Info: https://fondazionebertoni.it/
SALUZZO
VISITE LUOGHI ICONICI
Nel week end pasquale aperture di Casa Cavassa (10-13 e 14-19), la Casa Natale di Silvio Pellico (14 - 19), La Castiglia (10-13 e 14-19) e la Torre Civica e Pinacoteca Olivero (10-13 e 14-19). Aperta solo a Pasquetta invece l’affascinante Villa Belvedere (dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19).
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SAVIGLIANO
GUSTAV KLIMT: SEGNO E VISIONE
Nel week end pasquale, dalle ore 15 alle ore 18.30, nelle sale di Palazzo Muratori Cravetta, sarà visitabile la mostra "Gustav Klimt: Segno e Visione". Info: https://visitsavigliano.it/
Per ammirare la città di Savigliano dall’alto si consigliano le visite guidate alle 10.30 e alle 15 della Torre Civica.
SAVIGLIANO
MUSEO CIVICO E GIPSOTECA
Pasquetta. Il museo civico “A. Olmo” e la Gipsoteca “D. Calandra” saranno aperti nel week end pasquale con orario 10 - 13 e 15 - 18.30.
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SERRALUNGA D’ALBA
VISITE AL CASTELLO
Nel week end pasquale il castello di Serralunga d'Alba, sarà aperto sia a Pasqua che a Pasquetta con visite guidate alle ore 10.30; 11.15; 12; 12.45; 14.30; 15.15; 16; 16.45; 17.30.
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VILLAR SAN COSTANZO
VISITE A SAN COSTANZO AL MONTE
Pasquetta. Dalle ore 14.30 alle 17.30, apertura con visite guidate della Abbazia con Cripta e Cappella di San Giorgio della chiesa di San Costanzo al Monte a Villar San Costanzo. I visitatori saranno accompagnati dai Volontari per l'Arte. Non è necessario prenotare. Info: 346 62 98 855.