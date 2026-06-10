Fossano, la “Cena rinascimentale” nel cortile del castello tappa di avvicinamento alla “Giostra de l’Oca”

Prima dei giorni ufficiali che determineranno l’inizio e il vincitore del Palio di Fossano 2026, di venerdì 12 e sabato 13 giugno, ieri, martedì 9 giugno, si è tenuto come novità un “mini antipasto”, con la “Cena rinascimentale” nel cortile del Castello degli Acaja.

Il momento gastronomico è stato curato dalla Pro Loco di Fossano, con la presenza di 150 commensali, proponendo un menù tipico dell’epoca. Ospiti della serata il Monarca e Monarchessa (da qualche anno Mattia Folco e Giulia Bergese) ed Abbà ed Abbadesse dei 7 borghi, poi protagonisti principali al tavolo al centro della corte. L’evento è stato accompagnato dalle esibizioni degli sbandieratori Principi d'Acaja e dei musici. A condurre eccezionalmente l’evento Flavio Bauducco.

La prossima sarà la 47ª edizione del Palio dei Borghi. Si traduce nella contesa tra i 7 principali rioni della città, rievocando la giostra cavalleresca organizzata nel 1585 in onore del duca Carlo Emanuele I di Savoia e della duchessa Caterina d'Asburgo, principessa figlia del re di Spagna, novelli sposi che furono accolti proprio a Fossano di ritorno nel Ducato di Savoia dopo il loro matrimonio celebrto in Spagna. In loro onore fu allestita una giostra cavalleresca sulla piazza del Castello degli Acaja dove i contendenti cavalieri accettarono la sfida a cavallo, tagliando nel contempo le teste di oche chiuse dentro delle ceste. A questo momento, seguirono anche le gare di tiro con l'arco e giochi popolari.

COME NASCE IL PALIO DI FOSSANO

Nacque negli anni ’60, con protagonisti gli arcieri e le squadre di giovani dei giochi popolari. Solo dal 1987 la corsa al galoppo, accompagnò anche la disciplina del tiro con l'arco. Negli anni 2000, inoltre, si aggiunsero anche i giochi popolari.

Sette saranno i Borghi a contendersi il titolo, vinto lo scorso anno da Borgo Nuovo: i 4 storici rioni (che già esistevano nel 1585) Borgo Vecchio, Borgo Piazza, Borgo Salice, Borgo Sant’Antonio, contro Borgo San Bernardo e appunto Borgo Nuovo (questi ultimi due giunti dal 1987) e la new entry, dal 2001, Borgo Romanisio, che comprende le 15 frazioni di Fossano.

La gara che assegna il Palio è la “Giostra de l'Oca”, suddivisa in alternanza da tiro con l'arco e di corsa dei cavalli. Il regolamento prevedrà la somma dei punteggi conquistati da ogni borgo per definire il vincitore.

LE MOSTRE DEL PALIO E DEI 60 ANNI DEL GRUPPO SBANDIERATORI E MUSICI “PRINCIPI D’ACAJA”

Per il secondo anno è confermata la mostra sulla storia del Palio, insieme a quella che quest’anno festeggerà i 60 anni di fondazione del Gruppo Sbandieratori e Musici “Principi d'Acaja”. Le rassegne saranno disponibile fino al prossimo 21 giugno nell’ex chiesa del Salice.

TUTTI GLI ALTRI APPUNTAMENTI A PARTIRE DA DOMANI, GIOVEDI'10 GIUGNO

Giovedì sera dalle 20, con ingresso libero, sulla pista di piazza Castello si terranno le prove dei cavalli e dei fantini. Inoltre, i cavalli iscritti dai 7 Borghi saranno sottoposti ai controlli da parte dei veterinari, definendo i titolari e le riserve. Nella stessa occasione si allenerà anche gli arcieri, con il tiro alle oche (di polistirolo) dalla pedana posta lungo il fossato del castello.

Venerdì 12 giugno alle 20 i cortei storici dei 7 Borghi e quello del Monarca, dopo la sfilata per le vie del centro, raggiungeranno piazza Castello e si presenteranno al numeroso pubblico che sarà presente sugli spalti. Durante la sfilata esibizione degli Sbandieratori e Musici Principi d'Acaja.

Alle 21.30 inizieranno i “Giochi dei Popolani”, organizzati dalla Pro Loco Giovani. Le prove riguarderanno tiro alla Fune, corsa a staffetta con le bandiere, staffetta dell'Oca e un gioco di destrezza e resistenza.

Le gare si svolgeranno di fronte alle tribune di piazza Castello, con punteggi e penalità. I vincitori saranno premiati dal Monarca e dalla Monarchessa con il “totem” in legno, simbolo della gara.

I primi tre Borghi classificati nei Giochi Popolari saranno inseriti nella manche a tre cavalli della “Giostra de l'Oca” e quelli dal 4° al 7° posto nella più difficile batteria da quattro cavalli. Inoltre, in ordine decrescente dal 1° al 7° posto, le squadre di arcieri potranno scegliere a scalare il loro turno nell'ordine di tiro nella prova del Tiro con l'Arco.

Sabato 13 giugno il Palio entrerà nella fase decisiva con la “Giostra de l'Oca”, che determinerà il vincitore di quest’edizione 2026.

Dalle 19.30 con la chiusura di via Roma la partenza della tradizionale sfilata sin via Roma dei cortei delle tifoserie dei Borghi sino in piazza. A seguire la passerella dei cortei storici dei 7 Borghi e del Monarca, con l'esibizione degli Sbandieratori e Musici Principi d'Acaja.

Tutti i cortei borghigiani saranno presentati da Pinuccio Bellone. Insieme a loro sfileranno gli arcieri i fantini in gara. Infine, il Monarca e la Monarchessa sveleranno il nuovo Palio 2026, poi assegnato ai vincitori. Previsti in tutto 600 figuranti.

Alle 21.30 l’inizio ufficiale delle gare. Le 2 batterie qualificheranno alla finalissima i primi 2 borghi piazzati; i tre rioni esclusi disputeranno la finalina dal 5° al 7° posto.

In totale le corse saranno quattro e articolate ciascuna in tre giri di pista sul tortuoso circuito in terra battuta a forma di oca. Al termine del terzo giro i fantini devono prendere al volo una spada collocata ai lati del rettilineo e tagliare la testa alle oche di cartone per giungere al traguardo del Palio di Fossano. La finalissima della corsa dei cavalli vedrà la contesa ultima sfida fra i quattro fantini qualificati e stesse modalità delle batterie. Al termine della competizione e della somma dei punteggi, scopriremo chi sarà quest’anno il Borgo vincitore. Si riconfermerà Borgo Nuovo o vi saranno sorprese?