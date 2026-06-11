Bra, doppio appuntamento corale ai Battuti Bianchi con Harmoniae

Due serate dedicate alla musica corale nella suggestiva cornice della chiesa dei Battuti Bianchi di Bra. L’iniziativa è promossa dall’associazione Harmoniae, che propone una rassegna articolata in due concerti con la partecipazione di formazioni del territorio.

Il primo appuntamento è in programma venerdì 12 giugno e vedrà salire sul palco il coro Energheia di Mondovì, diretto da Mauro Bertazzoli, affiancato dal coro organizzatore Spiritual’s Friends diretto da Giuseppe Allione. Una serata che metterà a confronto repertori e sensibilità diverse, unite dalla passione per il canto corale.

La rassegna proseguirà sabato 20 giugno con il secondo concerto, che ospiterà il Coro Armonia della Parola di Robilante, diretto da Ezio Giordanengo, insieme ancora allo Spiritual’s Friends, protagonista di entrambe le serate.

Accanto alla rassegna braidese, si segnala anche un ulteriore appuntamento musicale: domenica 14 giugno a Pollenzo è previsto un concerto orchestrale diretto dallo stesso Giuseppe Allione. Sul palco l’Orchestra Gli Armonici di Bra, con la partecipazione del violinista solista Andrea Bertino. In programma uno dei capolavori più celebri del repertorio barocco, “Le quattro stagioni” di Antonio Vivaldi.