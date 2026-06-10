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Busca, “Incontri con l’autore”: domani una serata sulla memoria dello sbarco della Vlora
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Eventi | 10 giugno 2026, 18:05

Busca, “Incontri con l’autore”: domani una serata sulla memoria dello sbarco della Vlora

Lorenzo Baravalle ai Giardini Comunali racconta il 1991 tra storia, testimonianze e riflessioni sull’attualità

Busca, “Incontri con l’autore”: domani una serata sulla memoria dello sbarco della Vlora

Prosegue a Busca la Rassegna “Incontri con l’autore”, organizzato dalla Biblioteca Civica e dall’Assessorato alla Cultura, con una serata dedicata alla memoria collettiva e a una delle immagini più emblematiche della storia contemporanea italiana.

Giovedì 11 giugno alle ore 21:00, ai Giardini Comunali di Busca, sarà ospite Lorenzo Baravalle, autore, storyteller e podcaster, che presenterà il suo racconto “Bari 1991: lo sbarco della Vlora”, (produzione Zaratan) dedicato al drammatico approdo nel porto di Bari della nave Vlora, con a bordo circa ventimila profughi albanesi in fuga dal proprio Paese.

Attraverso testimonianze dirette, materiali d’epoca e riflessioni sul presente, Baravalle ricostruisce un evento che ha segnato profondamente l’Italia contemporanea, trasformandola simbolicamente da Paese di emigrazione a terra di approdo, e contribuendo a ridefinire il modo in cui il nostro Paese ha affrontato i temi dell’accoglienza, dell’identità e del cambiamento sociale.

Autore e voce dei podcast “Qui si fa l’Italia” e “Atomika”, Baravalle propone un racconto che intreccia storia, memoria e cultura popolare, con uno sguardo capace di parlare anche all’attualità e alle grandi questioni legate alle migrazioni e all’identità europea.

"Siamo lieti di ospitare Lorenzo Baravalle – dichiara l’assessora alla Cultura, Lucia Rosso – perché il suo lavoro riesce a trasformare la memoria storica in uno strumento vivo di riflessione contemporanea. Lo sbarco della Vlora è una pagina che appartiene alla storia italiana ed europea, ma continua ancora oggi a interrogarci sui temi dell’accoglienza, dell’identità e del cambiamento sociale. Sarà una serata intensa, capace di unire racconto, testimonianza ed emozione".

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