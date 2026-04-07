Mondovì, il 12 aprile torna la campagna “Non scuoterlo!” per prevenire la Shaken Baby Sindrome

Sabato 11 e domenica 12 aprile in oltre 150 città italiane torna la Campagna “Non scuoterlo!” promossa da Terre des Hommes e Simeup (Società Italiana di Medicina di Emergenza ed Urgenza Pediatrica) per informare sulla grave forma di trauma cerebrale che può colpire i neonati se scossi violentemente.

Quest’anno è in programma un infopoint, gestito dalle Pediatrie degli ospedali di Mondovì, Savigliano e Cuneo domenica 12 aprile 2026 dalle 9 alle 12 a Mondovì in occasione della Fiera di Primavera, in corso Statuto presso lo stand dell’ A.V.O.

Durante la mattinata saranno presenti pediatri, infermieri pediatrici e del consultorio familiare e volontari dell’A.V.O per sensibilizzare sulla prevenzione di tale sindrome. Saranno inoltre presenti i clown che svolgono attività di animazione per i bambini ricoverati nel reparto di pediatria dell’ospedale Regina Montis Regalis.

Grazie alla gentile concessione dell’Assessore alle Manifestazioni del Comune di Mondovì nelle sere del 11 e 12 aprile il Belvedere, simbolo di Mondovi, sarà illuminato di arancione , colore simbolo della campagna.

La campagna “Non scuoterlo” è nata nel 2017 per informare e sensibilizzare sulla Shaken Baby Syndrome: una condizione grave che può derivare dallo scuotimento violento di un neonato, spesso in risposta a un pianto inconsolabile. Un gesto che può avere conseguenze gravissime, ma che può essere evitato con una corretta informazione.

L’iniziativa, nell’edizione 2026 ha ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica, ed è resa possibile grazie al coinvolgimento e al supporto operativo della Società Italiana di Pediatria (SIP), dell’Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (ANPAS), della Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP), della Rete Ospedaliera contro il Maltrattamento Infantile.

Quest’anno aderiscono all’iniziativa anche l’Associazione culturale pediatri (ACP), l’Associazione Italiana Massaggio Infantile (AIMI), l’Associazione Nazionale per l’Assistenza del Bambino in Ospedale (ANABO), la Federazione Nazionale Ordini e Professioni Infermieristiche (FNOPI) e Federfarma Milano, Lodi, Monza, Brianza, Foggia, Sassari e Verona, le cui farmacie diffonderanno video e materiali informati.