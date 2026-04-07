Conto alla rovescia per il 50° Concorso Nazionale di Chitarra "Ansaldi"

Ancora interventi per sostenere il 50° Concorso Nazionale di Chitarra “m.° sac. Giovanni Ansaldi": il Rotary Club Mondovì ripete, come ogni anno, il premio per un vincitore delle categorie giovanili, la Fornace Pilone offre un domo magnifico, così pure il “Grande Torino” della nostra città, mentre l’Alberghiero per iniziativa della dirigente prof. Garello e del docente tecnico Orsi prepara squisiti manicaretti per i concorrenti e le Commissioni di esame.

Il programma è assai ricco di impegni, tutti aperti al pubblico, che è atteso numeroso per scoprire la bravura degli iscritti. Il venerdì 24 aprile, dalle ore 15 alle ore 18 e il giorno dopo dalle ore 9 alle 12 si svolgono le prove delle varie categorie, nella sede del Centro studi Monregalesi, nel Museo della Ceramica, nell’Oratorio del duomo, nella Casa delle Associazioni. Lo stresso venerdì, alle ore 21, nella Chiesa della Misericordia (“Batù nei”) una serata musicale proposta da due commissari, che furono legato al Concorso per molti anni, vincendo prestigiosi premi, tra cui i trofei “Levrone” ed “Ansaldi”, assegnati nel mezzo secolo, rispettivamente 6 volte il primo e 10 il secondo. Si tratterà del prof. Masala, di Sassari e prof. Molmenti di Pordenone.

Sabato 25 aprile alle ore 21: Saggi didattici dei vari vincitori al Centro Anziani di Mondovì Carassone, al Monastero di San Biagio, a Vicoforte nella Sala Polivalente presso il centro scolastico, a Briaglia nella Parrocchiale, a Torre Mondovì nella Confraternita dei Disciplinanti.

Domenica 26 aprile, alle ore 10, cerimonia di Premiazione nella Casa delle Associazioni. In tutte le sedi ove si svolge la manifestazione artistica verranno proposte, per rendere decoroso l’ambiente, opere d’arte Nino Fracchia, Pier Gualtiero Martini, Giovanni Gagino, Francesco Franco, Arnaldo Colombatto, Oreste Tarditi, Roberto Luciano, Letizia Borgna, Ezio Briatore, Corrado Ambrogio, Giovanni Somà, Gianni Bava, Bruno Capellino, Ernesto Billò, Ferruccio Spezzati, Paola Meineri Gazzola, Lea Gyarmati,Claudio Manoni, Sergio Bruno, Gianni Vigna, Ornella Pozzetti, Lorenza Cambioli,Ivo Bruschi.Poi fotografie d’arte di Paolo Leone, Marco Botto, Enrico Lorenzetti.