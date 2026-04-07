“La cura della democrazia”, incontro a Bra con Padre Riggio

La proposta di un incontro con i sindaci, gli amministratori locali e tutti coloro che condividono la passione per la politica ha per titolo “La cura della democrazia. Una riflessione spirituale ed etica sulla politica”.

L’iniziativa nasce dalla volontà della comunità ecclesiale di accompagnare e sostenere quanti si dedicano al bene comune del territorio, offrendo uno spazio di dialogo tra visioni diverse, esigenze e interessi differenti, in un pluralismo che non nega la base comune: l’impegno per lo sviluppo umano, culturale ed economico delle persone e delle comunità locali.

“Questo orizzonte morale – si legge nella presentazione – rende possibile l’alleanza sociale. E la democrazia è forma dell’alleanza sociale”, come ricordava Alexis de Tocqueville.

Ci si interrogherà su come vivere le proprie convinzioni di fede e di giustizia nei luoghi della politica e dell’amministrazione locale, ambiti della “carità istituzionale” (Caritas in Veritate, n.7). Tra le domande aperte: come promuovere pratiche di lettura della realtà socio-politica alla luce della Dottrina Sociale della Chiesa? E come valorizzare e mettere in rete le tante esperienze locali affinché abbiano incidenza politica, a livello piemontese e nazionale?

Attraverso un cammino di discernimento, l’incontro vuole favorire una “democrazia del confronto e dell’ascolto”, contrapposta a quella dello scontro.

L’obiettivo, in sintonia con la Dottrina Sociale della Chiesa, è duplice: individuare una lettura condivisa delle difficoltà nell’armonizzare le diverse istanze del territorio e far emergere idee concrete per rispondere, dal basso, alla crescente crisi della partecipazione. Fondamentale, in questo senso, è valorizzare le micro esperienze e il senso di comunità.

La serata rappresenta anche un momento di preparazione alla Settimana Sociale Piemontese, in programma a Torino sabato 18 e domenica 19 aprile.

Il fine comune delle due iniziative è animare l’impegno per una comunità democratica di uomini e donne “liberi e forti”, come auspicava don Luigi Sturzo.

L’appuntamento è per venerdì 17 aprile, alle ore 18, nella Sala Arpino di Bra. L’incontro sarà animato da padre Giuseppe Riggio, direttore della rivista Aggiornamenti Sociali.