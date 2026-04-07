Come le organizzazioni non profit accettano donazioni in criptovalute senza KYC utilizzando Coinremitter

Il concetto di donazioni in criptovalute sta rapidamente attirando l'attenzione. Le organizzazioni non profit si stanno rendendo conto dell'enorme opportunità che offre. Tuttavia, la scelta di un gateway di pagamento affidabile rappresenta una sfida importante per molte di esse. I requisiti KYC (Know Your Customer) rallentano tutto.

Alcune organizzazioni aspettano giorni o settimane per verificare la propria identità. Altre rinunciano del tutto. Ma esiste una strada più semplice. Possono utilizzare Coinremitter, un gateway di pagamento in criptovalute senza KYC , per accettare pagamenti o donazioni in criptovalute.

Perché le organizzazioni non profit hanno bisogno di pagamenti senza KYC

Molte piattaforme trattano le organizzazioni non profit come aziende. Richiedono la verifica dell'identità, i documenti di registrazione dell'attività e, a volte, la prova dello status di ente benefico. Questo crea tre problemi principali.

Rischi per la privacy delle organizzazioni

Inviare documenti di identità a qualsiasi piattaforma online può essere rischioso. Molte piattaforme raccolgono informazioni personali, motivo per cui i casi di furto d'identità sono aumentati. Ciò può comportare la divulgazione di informazioni sui donatori, danni alla reputazione e problemi legali. Le piattaforme No-KYC non raccolgono alcuna informazione personale.

L'onboarding lento ritarda la raccolta fondi

Ogni giorno impiegato per la verifica è un giorno senza donazioni in criptovalute. Alcuni gateway impiegano dai 5 ai 7 giorni lavorativi per approvare un account base. Questo ritardo può causare ingenti perdite, soprattutto per le organizzazioni che necessitano di fondi urgenti. Un gateway di pagamento in criptovalute senza KYC riduce i tempi di attesa, consentendo loro di registrarsi e iniziare a utilizzare i servizi rapidamente.

L'anonimato del donatore è importante

Molti donatori di criptovalute attribuiscono grande importanza alla privacy. Non vogliono che ogni transazione sia collegata alla loro identità. Un sistema di elaborazione dei pagamenti in criptovalute senza KYC (Know Your Customer) garantisce la privacy del donatore. Pertanto, i donatori che desiderano contribuire mantenendo segreta la propria identità possono donare con fiducia se vengono implementate soluzioni di questo tipo.

Come Coinremitter offre un gateway di pagamento in criptovalute senza KYC

Coinremitter ha costruito la sua piattaforma attorno a un principio semplice: rendere i pagamenti in criptovalute accessibili senza inutili barriere. L'approccio no-KYC è stato adottato fin dal primo giorno.

Creazione immediata dell'account

Crea un account usando solo un indirizzo email. Niente scansioni del passaporto. Niente licenze commerciali. Nessun periodo di attesa. Sei pronto ad accettare criptovalute in circa 3 minuti dall'iscrizione. Per le organizzazioni non profit che lanciano rapidamente campagne di raccolta fondi, questa velocità è fondamentale.

Non è richiesta alcuna verifica dell'identità.

La piattaforma non richiede alcuna documentazione KYC in nessuna fase. Né durante la registrazione, né dopo la prima transazione, né dopo aver elaborato migliaia di donazioni.

Modello basato esclusivamente sulle criptovalute

Su questa piattaforma, i fondi rimangono in criptovaluta. Non avviene alcuna conversione in valuta fiat. Questa struttura comporta minori oneri normativi e non richiede la verifica dell'identità. Le organizzazioni non profit gestiscono autonomamente i propri portafogli e i prelievi.

commissioni di transazione basse

Il costo medio di transazione con i processori tradizionali è di circa il 3% più commissioni, mentre questo gateway di pagamento in criptovaluta applica solo lo 0,23% più commissioni di rete minime. Grazie a questa piattaforma, le organizzazioni possono risparmiare fino al 90% sui costi di transazione, potendo così destinare maggiori risorse al proprio business.

Soluzioni Coinremitter ideali per accettare donazioni in criptovalute

Coinremitter offre due funzionalità create appositamente per la raccolta di pagamenti e donazioni. Entrambe non richiedono alcuna conoscenza di programmazione. Entrambe sono immediatamente operative per le organizzazioni non profit dopo la configurazione.

Widget della pagina di pagamento

La pagina di pagamento ti aiuta a creare una pagina per le donazioni con la funzionalità di pagamento in criptovaluta. Riceverai un URL univoco che potrai condividere ovunque per richiedere donazioni.

Come funziona:

Configurazione: crea una pagina personalizzata con il marchio della tua organizzazione. Imposta il campo prezzo su "Importo a scelta del cliente" per dare ai donatori la libertà di inserire l'importo che preferiscono.

crea una pagina personalizzata con il marchio della tua organizzazione. Imposta il campo prezzo su "Importo a scelta del cliente" per dare ai donatori la libertà di inserire l'importo che preferiscono. Configurazione dei pagamenti in criptovalute: collega un portafoglio Coinremitter per accettare pagamenti in criptovalute per la tua organizzazione.

collega un portafoglio Coinremitter per accettare pagamenti in criptovalute per la tua organizzazione. Ottieni l'URL: Ottieni un link condivisibile alla tua pagina di pagamento per richiedere donazioni a potenziali sostenitori.

Perché le organizzazioni non profit lo scelgono:

Nessuna integrazione con il sito web: non è necessario alcuno sviluppatore. La pagina di pagamento esiste in modo indipendente. Basta condividere il link.

non è necessario alcuno sviluppatore. La pagina di pagamento esiste in modo indipendente. Basta condividere il link. Monitoraggio degli obiettivi: visualizza i progressi verso il raggiungimento degli obiettivi di raccolta fondi. I donatori possono vedere l'impatto in tempo reale.

visualizza i progressi verso il raggiungimento degli obiettivi di raccolta fondi. I donatori possono vedere l'impatto in tempo reale. Raccolta di informazioni limitata: i campi principali sono facoltativi. Per effettuare una donazione sono richieste solo informazioni di base e non sensibili.

i campi principali sono facoltativi. Per effettuare una donazione sono richieste solo informazioni di base e non sensibili. Supporto multivaluta: tutte le valute supportate da questo processore di pagamenti in criptovalute possono essere accettate tramite un'unica pagina.

Widget del pulsante di pagamento

Il pulsante di pagamento aggiunge un pulsante di donazione personalizzato direttamente al tuo sito web. I donatori cliccano e completano il pagamento senza abbandonare il tuo sito.

Come funziona:

Configurazione del pulsante: crea un pulsante per le donazioni e aggiungi un testo con un alto tasso di clic (CTR) per attirare l'attenzione.

crea un pulsante per le donazioni e aggiungi un testo con un alto tasso di clic (CTR) per attirare l'attenzione. Configurazione dei pagamenti in criptovalute: collega i portafogli di criptovalute interni per accettare pagamenti in criptovalute.

collega i portafogli di criptovalute interni per accettare pagamenti in criptovalute. Integra il widget: fai clic su "Pubblica". La piattaforma genererà il codice JavaScript. Inserisci lo stesso codice nel codice sorgente del tuo sito web.

Perché le organizzazioni non profit lo scelgono:

Un'esperienza di donazione senza intoppi: i donatori possono completare il pagamento senza uscire dal tuo sito web.

i donatori possono completare il pagamento senza uscire dal tuo sito web. Posizionamento flessibile: puoi posizionare il pulsante ovunque sul tuo sito web senza apportare modifiche sostanziali.

puoi posizionare il pulsante ovunque sul tuo sito web senza apportare modifiche sostanziali. Supporto multivaluta: tutte le valute supportate da questo gateway di pagamento in criptovaluta possono essere accettate tramite un singolo pulsante.

tutte le valute supportate da questo gateway di pagamento in criptovaluta possono essere accettate tramite un singolo pulsante. Stile personalizzato: fai in modo che il pulsante si adatti al tema della tua organizzazione.

Conclusione

Coinremitter elimina le barriere di verifica. Nessuna verifica KYC significa nessuna attesa. Nessun problema di privacy. Nessuna documentazione complessa. Ottieni un sistema di raccolta donazioni in pochi minuti, non in settimane. Pagina di pagamento per campagne indipendenti. Pulsante di pagamento per l'integrazione con il sito web. Entrambi non richiedono alcuna competenza tecnica.

Sei pronto a unirti alla filantropia tramite criptovalute? Crea il tuo account Coinremitter gratuito e inizia ad accettare donazioni in meno di 3 minuti. Non è richiesta alcuna procedura KYC.

















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