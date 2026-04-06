Ripartono a Cuneo i nuovi corsi di Salsa e Bachata

Da lunedì 13 aprile 2026 ripartiranno i nuovi corsi di Salsa e Bachata dell’Imperial Dance, con l’inizio del terzo trimestre e una nuova occasione per avvicinarsi al ballo caraibico o per continuare un percorso già avviato. I corsi sono pensati per tutti i livelli, da chi parte da zero a chi desidera perfezionare tecnica, musicalità e presenza in pista, sempre in un ambiente accogliente, dinamico e ricco di energia.

L’obiettivo è sicuramente imparare passi e figure, alla quale abbinare un’esperienza fatta di movimento, divertimento, relazioni e passione condivisa. All’Imperial Dance ogni lezione diventa un momento da aspettare con piacere: si impara, si ride, si scherza, si cresce insieme e si entra a far parte di una community che anno dopo anno continua ad allargarsi.

Il calendario del nuovo trimestre propone diverse soluzioni:

LUNEDI'

ore 20:00 INTERMEDIO2

ore 21:30 OPEN BACHATA

MARTEDI'

ore 20:00 BASE2 OVER35

ore 21:30 NUOVO BASE1

MERCOLEDI'

ore 20:00 OPEN SALSA

ore 21:00 BASE2 UNDER35

GIOVEDI'

ore 20:00 INTERMEDIO1

ore 21:30 BASE1 (iniziato a marzo)

Uno degli aspetti più belli di questo percorso è che il corso continua anche fuori dalle due sale di Cuneo.

Chi partecipa ha la possibilità di vivere tante serate organizzate dalla scuola durante l’anno. In questi mesi non sono mancati appuntamenti speciali come le feste di Natale, Carnevale e Pasqua, oltre a momenti di approfondimento con insegnanti provenienti da altre scuole.

A questo si aggiungono le serate esterne che hanno portato il gruppo a ballare e divertirsi in location conosciute e apprezzate come il Type Club di Centallo, il Jocasta di Peveragno e La Nueva Amanecer di Torino.

Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria su WhatsApp (clicca qui https://wa.link/m3n6cq)

La sede Imperial Dance è in via della Motorizzazione 52B (Madonna dell’Olmo, dietro il Big Store) a Cuneo.