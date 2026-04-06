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Economia | 06 aprile 2026, 16:13

Dimora Storica in vendita a Cuneo: opportunità da sogno per vivere nel verde a pochi minuti dal centro città

Casa Natale del Matematico Peano, si presta ad una ristrutturazione personalizzata in un contesto unico in frazione Spinetta

Ogni famiglia costruisce la propria casa secondo aspettative, sogni e opportunità. Chi ama il verde, gli spazi ampi, il silenzio e la serenità può trovare in questa abitazione il progetto della propria famiglia.

La dimora storica in oggetto è la casa del Matematico Peano, da ristrutturare secondo progettualità personalizzate.

Casa indipendente libera sui 4 lati con ampio giardino.  La soluzione è di circa 270 mq interni sviluppati su più livelli ed ha un magnifico giardino privato. 

Soluzione luminosissima, ubicata in piacevole contesto e personalizzabile secondo i propri gusti.

La casa ha ancora funzionabile uno storico forno a legna. 

E' inoltre presente uno storico affresco che abbisogna di intervento per la sua valorizzazione.

Ottima anche come investimento per sviluppo B&B.

Per informazioni contattare il 3933357788

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