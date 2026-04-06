Dimora Storica in vendita a Cuneo: opportunità da sogno per vivere nel verde a pochi minuti dal centro città

Ogni famiglia costruisce la propria casa secondo aspettative, sogni e opportunità. Chi ama il verde, gli spazi ampi, il silenzio e la serenità può trovare in questa abitazione il progetto della propria famiglia.
La dimora storica in oggetto è la casa del Matematico Peano, da ristrutturare secondo progettualità personalizzate.
Casa indipendente libera sui 4 lati con ampio giardino. La soluzione è di circa 270 mq interni sviluppati su più livelli ed ha un magnifico giardino privato.
Soluzione luminosissima, ubicata in piacevole contesto e personalizzabile secondo i propri gusti.
La casa ha ancora funzionabile uno storico forno a legna.
E' inoltre presente uno storico affresco che abbisogna di intervento per la sua valorizzazione.
Ottima anche come investimento per sviluppo B&B.
Per informazioni contattare il 3933357788