Come guadagnare oro velocemente in WoW Classic da completo principiante

Se sei un nuovo giocatore, è normale non sapere da dove partire. La chiave è concentrarsi su metodi affidabili che garantiscano entrate costanti. In questa guida troverai dieci farm semplici da capire e subito applicabili. Seguendo queste strategie, potrai iniziare a fare oro in poco tempo.

Se cerchi una scorciatoia, una delle opzioni è acquistare WoW Classic gold da piattaforme verificate. È un modo rapido per partire subito, ma molti giocatori preferiscono guadagnare oro autonomamente. I metodi qui sotto sono pensati proprio per chi vuole farmare in modo efficiente fin dall’inizio.

Vendere Portali

Vendere portali nelle città principali è uno dei metodi più semplici per fare oro. I giocatori hanno spesso bisogno di raggiungere Shattrath, quindi puoi impostare un prezzo per ogni portale e aspettare clienti. È un’ottima fonte di guadagno AFK: non devi combattere né muoverti troppo, quindi lo sforzo è minimo. Con più personaggi, puoi replicare questo metodo in diverse città.

Pesca

La pesca è una professione secondaria, ma offre un’ottima fonte di oro passivo. Alcuni pesci, come i Deviate Fish (soprattutto sui server Alliance), possono essere venduti a prezzi elevati. Porta sempre con te una canna da pesca e qualche esca, e sfrutta i momenti morti mentre fai quest o leveling.

Dreadfang Lurkers (Foresta di Terokkar)

Questi mob droppano Dreadfang Venom Sacks e Netherweb Spider Silk, entrambi richiesti per le quest di reputazione con gli Aldor e per il tailoring. Ucciderli e lootare è semplice per la maggior parte delle classi e garantisce un buon ritorno in termini di materiali e oro.

Skinning: Thick Clefthoof Leather

I Clefthoof di Nagrand forniscono Thick Clefthoof Leather, molto richiesto nel leatherworking per craft come i Nethercleft Leg Armor Kits. Uccidi i mob nella zona a ovest di Garadar e scuoiarli. Lo skinning è una professione estremamente redditizia: puoi vendere direttamente i materiali o usarli per craftare oggetti e aumentare i profitti.

Ashtongue Camp: cloth farm

L’Ashtongue Camp nella Shadowmoon Valley è perfetto per farmare cloth in AoE. I mob sono facili da gestire per tutte le classi e droppano stoffe utili per il tailoring. Il farming qui è veloce, richiede poco equipaggiamento e garantisce un flusso costante di oro, anche in solo.

Herbalism e Mining

Le professioni di raccolta sono tra i metodi più stabili per guadagnare oro. Nodi minerari ed erbe sono presenti in tutte le zone di Burning Crusade. Druidi in forma volante o rogue in stealth hanno un vantaggio enorme. Anche raccogliere mentre completi le quest può aumentare significativamente le tue entrate. Concentrati sui materiali più richiesti nel mercato.

Skinning: Nether Dragon Scales

Nelle Blade’s Edge Mountains, i Nether Dragons droppano scaglie utilizzate per craft epici e enchant per le gambe. Ucciderli e scuoiarli permette di ottenere materiali rari venduti a prezzi molto alti. Questo è un farm più avanzato, quindi è consigliato affrontarlo in gruppo o con un personaggio ben equipaggiato. È comunque un metodo molto solido per chi punta sul crafting.

Primal farming

Elementi primali come Fire, Mana, Shadow e Water si trovano in diverse zone. Il Primal Earth, ad esempio, si ottiene principalmente dal mining. Questi materiali sono fondamentali per il crafting di alto livello e hanno sempre grande richiesta all’asta. Combinare questo farm con le professioni di raccolta è il modo più efficiente per massimizzare i guadagni.

Black Temple: cloth farm

Il Black Temple è uno dei migliori spot per farmare cloth in AoE. I nemici sono di livello 70, quindi è necessario avere un buon equipaggiamento. I mage e le classi con danni ad area rendono particolarmente bene qui. Le stoffe droppano rapidamente e possono essere vendute per molto oro. Ideale in gruppo, ma fattibile anche in solo per giocatori esperti.

Dungeon farming con paladino

Uno dei migliori metodi per principianti è il dungeon farming con un paladino protection. Grazie alla sua resistenza, può pullare grandi gruppi di mob senza rischiare troppo. Stratholme è stato nerfato, ma resta valido. Black Morass è una buona alternativa con skinning, mentre Scholomance è attualmente considerata una delle migliori opzioni. Questo metodo garantisce oro costante, loot e materiali utili per il crafting.

Conclusione

Ora conosci dieci metodi diversi per farmare oro in TBC Anniversary. Scegli quello più adatto al tuo stile di gioco e alle tue professioni. Se hai più personaggi, come un mage o un paladino, puoi combinare diversi metodi per massimizzare i profitti e ottimizzare il tuo farming.













Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.