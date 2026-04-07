ATLETICA / Lorenzo Mellano convocato Raduno Prove Multiple

La Direzione Tecnica federale ha diramato l'elenco degli atleti convocati al Raduno di Prove Multiple che si terrà a Castel Porziano a Roma, presso la sede del Gruppo Sportivo Fiamme Gialle dal 12 al 18 aprile. Sotto la supervisione del responsabile Roberto Calcini, tra gli 11 atleti figura anche Lorenzo Mellano, reduce da una ottima stagione indoor culminata con un argento U23, un quarto posto assoluto con p.b. nel eptathlon, nonché da un 4° posto nel lungo e un 5° nei 60 hs ai campionati italiani individuali U23. Con lui, il tecnico Alessandro Boasso.

Concluso invece il raduno giovanile (U18 e U20) dedicato al mezzofondo che si è tenuto dal 2 al 4 aprile a S. Rocco a Pilli in provincia di Siena, presso il Tuscany Camp. Presente Yasmine Lazouzi, recente campionessa italiana di Cross Allieve, accompagnata dal tecnico dell’Atletica Mondovì Michele Aimo: a Nantes dove vive con la famiglia, è seguita dal padre ex mezzofondista di alto livello.