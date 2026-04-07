VOLLEY / Al Torneo della Ceramica di Mondovì debutto in grande stile per la Scuola di Pallavolo lab Travel

Tre giorni intensi, ricchi di entusiasmo e pallavolo di qualità: il Torneo della Ceramica di Mondovì si conferma una manifestazione straordinaria, capace di coinvolgere atlete, staff e pubblico in un clima vibrante e partecipato.

Per la Scuola di Pallavolo Lab Travel si è trattato della prima vera esperienza in un grande evento FIPAV, un momento importante per le formazioni Under 12 e Under 14, chiamate a confrontarsi con realtà consolidate di alto livello tecnico.

L’Under 12, al debutto assoluto, ha disputato sette partite in pochi giorni, mostrando una crescita costante e chiudendo il torneo con due vittorie consecutive. Come evidenziano coach Stefano Cavallera e l’assistente Simone Rossi, si è trattato di “un’esperienza preziosa, che ha fatto emergere sia gli aspetti su cui lavorare sia le potenzialità del gruppo”.

Molto positivo anche il cammino dell’Under 14, guidata da coach Francesco Lingua e dal secondo allenatore Massimo Ricca, che commentano: “Abbiamo conquistato un brillante 8° posto in un torneo molto competitivo, utile per rafforzare consapevolezza e proseguire al meglio il nostro percorso”.

A sottolineare il valore complessivo dell’esperienza è il responsabile della Scuola di Pallavolo Lab Travel, Liano Petrelli: “Complimenti sinceri al Mondovì Volley per l’organizzazione impeccabile: una vera festa della pallavolo giovanile impreziosita dalla presenza di Ivan Zaytsev e di un grande giocatore che ho avuto la fortuna di allenare come Michele Baranowicz. Un ringraziamento ai tecnici e alle ragazze ma soprattutto alle famiglie, presenze fondamentali. Il loro supporto, il calore e la vicinanza sugli spalti hanno accompagnato le ragazze in ogni momento, rendendo questa esperienza ancora più speciale. Torniamo a casa con tanta energia e ancora più voglia di pallavolo”.