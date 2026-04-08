mercoledì 08 aprile
Leggi le ultime di: Economia
Edizione locale
IlNazionale.it
Prima Pagina
Cronaca
Politica
Attualità
Eventi
Agricoltura
Artigianato
Al Direttore
Economia
Curiosità
Scuole e corsi
Solidarietà
Sanità
Viabilità
Sport
Tutte le notizie
Cuneo e valli
Saluzzese
Monregalese
Saviglianese
Fossanese
Alba e Langhe
Bra e Roero
Provincia
Regione
Europa
ABBONATI
/
Economia
Radio Alba
Archivio
Mobile
In Breve
Sabato 11 e domenica 12 aprile “Il Tempo Ricamato”: mostra, laboratori, teatro e incontri a Saluzzo
Parte da Cuneo la Staffetta Cisl per lo sviluppo del Piemonte
Innovazione senza confini: Novain, partner di IDA Summit 2026, e la nuova frontiera dello sviluppo circolare tra Italia e Africa
Valle Stura, l'Apam mette a disposizione la struttura rinnovata e arredata a un canone simbolico
"I primi passi" di Beppe Ghisolfi a Imperia, capitale del libro
Commissioni nascoste: trasparenza nel trading 2026
Ceramiche Refin, il valore della superficie nel progetto contemporaneo
Creme viso: come stanno cambiando le preferenze di chi cerca comfort e texture morbide
martedì 07 aprile
Sala International Realty, l’eccellenza indipendente nella gestione patrimoniale di alto, è partner di IDA Summit 2026
Guerra in Iran, l'allarme delle associazioni datoriali piemontesi: "Senza interventi a rischio intera economia regione"
Leggi le ultime di: Economia
Che tempo fa
Webcam in LIVE
Webcam
Accadeva un anno fa
Attualità
Riqualificazione di corso Solaro a Cuneo, Lauria contro la sostituzione della balaustra: “Perché cambiare in peggio qualcosa che prima era bello?”
Attualità
Va in pensione Giancarlo Floris, dirigente della Mobile: "Sono entrato in Polizia per gioco. Poi è diventata la mia vita"
Cronaca
Domani a Pradleves l'ultimo saluto a Chiaffredo Migliore, per tutti nonno Frutin
Leggi tutte le notizie
Economia
|
08 aprile 2026, 16:00
Studio Notarile è alla ricerca di una figura segretariale
Scopri la figura ricercata e dove inviare la candidatura.
Studio Notarile è alla ricerca di una
figura segretariale motivata e professionale
da inserire nel proprio organico nella sede di Savigliano.
Se interessati inviare la propria candidatura a:
studiosavigliano1@gmail.com
.
I.P.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD APRILE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare
Ascolta "Aprile 2025" su Spreaker.
Rubriche
Fotogallery
Videogallery
FuoriPorta
Choconews
Quattrozampe
Ambiente e Natura
Confartigianato notizie
L'oroscopo di Corinne
Datameteo
Ridere & Pensare
Il Punto di Beppe Gandolfo
Schegge di Luce
7 Minuti con Flavia Monteleone
Stadio aperto
Chiedo allo Chef
Storie di montagna
Farinél
Terre del Monviso
Un Occhio sul Mondo
io_viaggio_leggero
Non solo Fumetti
Banca Territori del Monviso
I più letti della settimana
Fuori EXPO
Gusto e Gusti
Chirurgia dell'Anima
Copertina
Prima Pagina
|
Archivio
|
Redazione
|
Invia un Comunicato Stampa
|
Pubblicità
|
Scrivi al Direttore
|
Premium
Copyright © 2013 - 2026 IlNazionale.it - Partita Iva: IT 03401570043 -
Credits
|
Privacy e cookie policy
|
Preferenze privacy