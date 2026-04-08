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Studio Notarile è alla ricerca di una figura segretariale
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Economia | 08 aprile 2026, 16:00

Studio Notarile è alla ricerca di una figura segretariale

Scopri la figura ricercata e dove inviare la candidatura.

Studio Notarile è alla ricerca di una figura segretariale
Studio Notarile è alla ricerca di una figura segretariale motivata e professionale da inserire nel proprio organico nella sede di Savigliano.
Se interessati inviare la propria candidatura a: studiosavigliano1@gmail.com.

I.P.

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