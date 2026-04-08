Open-Week Salute Donna, le iniziative dell’Asl CN1: il programma

Una settimana interamente dedicata alla salute della donna, con servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi: dal 22 al 29 aprile, in occasione dell’11ª Giornata nazionale della salute della donna, anche l’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle aderisce all’(H) Open Day sulla salute della donna promossa da Fondazione Onda ETS. In 253 presidi aderenti al network con il Bollino Rosa, saranno offerti alla popolazione femminile visite, esami strumentali, consulenze telefoniche, colloqui a distanza ed eventi informativi.

Fondazione Onda ETS, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, attribuisce dal 2007 il Bollino Rosa agli ospedali che garantiscono servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili. Oggi il network è composto da 370 ospedali distribuiti su tutto il territorio nazionale.

Numerose le iniziative sul territorio dell’Asl CN1:

22 APRILE

Distribuzione opuscoli informativi sulla prevenzione dell’osteoporosi e sui corretti stili di vita, a tutte le donne, in qualunque fascia d’età, già in carico al servizio o non ancora in carico al servizio Organizzato da: S.C. Diabetologia Territoriale e Malattie del Metabolismo ASLCN1

Luogo /Sede:

AMBULATORIO DI ENDOCRINOLOGIA dell’Ospedale SS Annunziata di Savigliano, Via Ospedali n° 5-Piano -1-Blocco E

AMBULATORIO DI ENDOCRINOLOGIA dell’Ospedale Civile di Saluzzo, Via Spielberg n° 58-Piano 2°-Ala monumentale

AMBULATORIO DI ENDOCRINOLOGIA dell’Ospedale Regina Montis Regalis di Mondovì, Via San Rocchetto n°99-Piano Terra-Corridoio Azzurro

Ora inizio / Ora fine: 8:30-12:30 e 13:30-15:30

Non è necessaria la prenotazione

L’iniziativa è gratuita e non è necessaria l'impegnativa del Medico di Medicina Generale.

Visita Ginecologica con il Ginecologo della S.C. Ginecologia e Ostetricia di Savigliano, rivolta a donne dai 18 anni in su

Organizzato da: S.C. Ginecologia e Ostetricia Savigliano

Luogo / Sede: AMBULATORIO GINECOLOGICO situato a Piano Terra, Blocco G, dell’Ospedale SS Annunziata di Savigliano-Via Ospedali n°5

Ora inizio / Ora fine: 14:00 - 18:00

Prenotazione obbligatoria telefonando al numero 0172/719365, da Lunedì 13 Aprile a Venerdì 17 Aprile, dalle ore 08:30 alle ore 13:00, chiedendo del personale amministrativo.

L’iniziativa è gratuita e non è necessaria l'impegnativa del Medico di Medicina Generale.

Consulenza Uro-Ginecologica per la valutazione del pavimento pelvico con l’Ostetrica, rivolta a donne dai 18 anni in su

Organizzato da: S.C. Ginecologia e Ostetricia Savigliano

Luogo / Sede: AMBULATORIO della GRAVIDANZA FISIOLOGICA situato a Piano Terra, Blocco G, dell’Ospedale SS Annunziata di Savigliano-Via Ospedali n°5

Ora inizio / Ora fine: 08:30 - 13:00

Prenotazione obbligatoria telefonando al numero 0172/719365, da Lunedì 13 Aprile a Venerdì 17 Aprile, dalle ore 08:30 alle ore 13:00, chiedendo del personale amministrativo.

L’iniziativa è gratuita e non è necessaria l'impegnativa del Medico di Medicina Generale.

Visita Uroginecologica con il Ginecologo, rivolta a donne di tutte le età, non ancora prese in carico dalla struttura

Organizzato da: S.C. Ginecologia e Ostetricia Mondovì

Luogo / Sede: AMBULATORIO UROGINECOLOGICO situato nel corridoio dei Poliambulatori, a Piano Terra, dell’Ospedale Regina Montis Regalis di Mondovì-Via San Rocchetto n°99-Ambulatorio n°9

Ora inizio / Ora fine: 14:30 - 17:30

Prenotazione obbligatoria tramite invio di e-mail all’indirizzo: daniela.cavallera@aslcn1.it oppure telefonando al numero 0174/677470, da Lunedì 13 Aprile a Venerdì 17 Aprile, dalle ore 14:00 alle ore 16:00.

L’iniziativa è gratuita e non è necessaria l'impegnativa del Medico di Medicina Generale.

Ecografia ostetrico-ginecologica, con la Ginecologa, rivolta a donne di tutte le età, non ancora prese in carico dalla struttura

Organizzato da: S.C. Ginecologia e Ostetricia Mondovì

Luogo / Sede: AMBULATORIO di ECOGRAFIA OSTETRICO-GINECOLOGICA, situato a Piano Terra, dell’Ospedale Regina Montis Regalis di Mondovì-Via San Rocchetto n°99

Ora inizio / Ora fine: 08:30 - 12:30

Prenotazione obbligatoria telefonando al numero 0174/677477 nei giorni di: Mercoledì 15 Aprile dalle ore 12:30 alle ore 13:30 e di Venerdì 17 Aprile dalle ore 12:30 alle ore 13:30.

L’iniziativa è gratuita e non è necessaria l'impegnativa del Medico di Medicina Generale.

L’adolescenza e la gravidanza: visite e colloqui per le donne in adolescenza (età compresa trai 14 ed i 26 anni) e/o in gravidanza

Organizzato da: S.C. Ginecologia e Ostetricia-S.S.D Consultori Famigliari

Luogo / Sede: CONSULTORIO FAMILIARE di Mondovì, situato presso l’Ospedale Regina Montis Regalis di Mondovì-Via San Rocchetto n°99 -Ambulatorio n° 16--Piano Terra-Corridoio dei Poliambulatori

Ora inizio / Ora fine: 14:00 - 16:00

Prenotazione obbligatoria telefonando al numero 0174/677436, da Lunedì 13 Aprile a Venerdì 17 Aprile, dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 13:30 alle ore 16:00.

L’iniziativa è gratuita e non è necessaria l'impegnativa del Medico di Medicina Generale.

23 APRILE

Distribuzione opuscoli informativi sulla prevenzione dell’osteoporosi e sui corretti stili di vita, a tutte le donne, in qualunque fascia d’età, già in carico al servizio o non ancora in carico al servizio

Organizzato da: S.C. Diabetologia Territoriale e Malattie del Metabolismo ASLCN1

Luogo /Sede:

AMBULATORIO DI ENDOCRINOLOGIA dell’Ospedale SS Annunziata di Savigliano, Via Ospedali n° 5-Piano -1-Blocco E

AMBULATORIO DI ENDOCRINOLOGIA dell’Ospedale Civile di Saluzzo, Via Spielberg n° 58-Piano 2°-Ala monumentale

AMBULATORIO DI ENDOCRINOLOGIA dell’Ospedale Regina Montis Regalis di Mondovì, Via San Rocchetto n°99-Piano Terra-Corridoio Azzurro

Ora inizio / Ora fine: 8:30-12:30 e 13:30-15:30

Non è necessaria la prenotazione

L’iniziativa è gratuita e non è necessaria l'impegnativa del Medico di Medicina Generale.

Visita Ginecologica con il Ginecologo della S.C. Ginecologia e Ostetricia di Savigliano, rivolta a donne dai 18 anni in su

Organizzato da: S.C. Ginecologia e Ostetricia Savigliano

Luogo / Sede: AMBULATORIO GINECOLOGICO situato a Piano Terra, Blocco G, dell’Ospedale SS Annunziata di Savigliano-Via Ospedali n°5

Ora inizio / Ora fine: 14:00 - 18:00

Prenotazione obbligatoria telefonando al numero 0172/719365, da Lunedì 13 Aprile a Venerdì 17 Aprile, dalle ore 08:30 alle ore 13:00, chiedendo del personale amministrativo.

L’iniziativa è gratuita e non è necessaria l'impegnativa del Medico di Medicina Generale.

Consulenza sul tema “Prevenire è proteggere: campagna informativa su Vaccinazione HPV e malattie sessualmente trasmissibili”, con l’Infermiere dell’Ambulatorio di Colposcopia, rivolta a donne dai 18 anni in su

Organizzato da: S.C. Ginecologia e Ostetricia Savigliano

Luogo / Sede: AMBULATORIO di COLPOSCOPIA situato a Piano Terra, Blocco G, dell’Ospedale SS Annunziata di Savigliano-Via Ospedali n°5

Ora inizio / Ora fine: 10:00 - 13:00

Non è necessaria la prenotazione, l’accesso è diretto.

L’iniziativa è gratuita e non è necessaria l'impegnativa del Medico di Medicina Generale.

Consulenza di rieducazione del pavimento pelvico con l’Ostetrica, rivolta a donne di tutte le età, non ancora prese in carico dalla struttura

Organizzato da: S.C. Ginecologia e Ostetricia Mondovì

Luogo / Sede: AMBULATORIO di RIEDUCAZIONE del PAVIMENTO PELVICO situato al Primo Piano, Percorso Viola, dell’Ospedale Regina Montis Regalis di Mondovì-Via San Rocchetto n°99

Ora inizio / Ora fine: 08:30 - 13:30

Prenotazione obbligatoria tramite invio di e-mail all’indirizzo: daniela.cavallera@aslcn1.it oppure telefonando al numero 0174/677470, da Lunedì 13 Aprile a Venerdì 17 Aprile, dalle ore 14:00 alle ore 16:00.

L’iniziativa è gratuita e non è necessaria l'impegnativa del Medico di Medicina Generale.

Consulenza su “Salute e Benessere femminile in ottica naturopatica” con l’Ostetrica, rivolta a donne di tutte le età, non ancora prese in carico dalla struttura

Organizzato da: S.C. Ginecologia e Ostetricia Mondovì

Luogo / Sede: AMBULATORIO OSTETRICO situato al Secondo Piano, Percorso Arancione, dell’Ospedale Regina Montis Regalis di Mondovì-Via San Rocchetto n°99

Ora inizio / Ora fine: 08:30 - 13:30

Prenotazione obbligatoria tramite invio di e-mail all’indirizzo: daniela.cavallera@aslcn1.it oppure telefonando al numero 0174/677470, da Lunedì 13 Aprile a Venerdì 17 Aprile, dalle ore 14:00 alle ore 16:00.

L’iniziativa è gratuita e non è necessaria l'impegnativa del Medico di Medicina Generale.



24 APRILE

Distribuzione opuscoli informativi sulla prevenzione dell’osteoporosi e sui corretti stili di vita, a tutte le donne, in qualunque fascia d’età, già in carico al servizio o non ancora in carico al servizio

Organizzato da: S.C. Diabetologia Territoriale e Malattie del Metabolismo ASLCN1

Luogo /Sede:

AMBULATORIO DI ENDOCRINOLOGIA dell’Ospedale SS Annunziata di Savigliano, Via Ospedali n° 5-Piano -1-Blocco E

AMBULATORIO DI ENDOCRINOLOGIA dell’Ospedale Civile di Saluzzo, Via Spielberg n° 58-Piano 2°-Ala monumentale

AMBULATORIO DI ENDOCRINOLOGIA dell’Ospedale Regina Montis Regalis di Mondovì, Via San Rocchetto n°99-Piano Terra-Corridoio Azzurro

Ora inizio / Ora fine: 8:30-12:30 e 13:30-15:30

Non è necessaria la prenotazione

L’iniziativa è gratuita e non è necessaria l'impegnativa del Medico di Medicina Generale.

“Non siamo tutt* uguali”: convegno organizzato dalla S.C. Medicina Interna di Mondovì.

Le Dott.sse Valentina Benedetti (referente ASLCN1 per la Medicina Genere-specifico) e Stefania Baduero (Coordinatrice Infermieristica della S.C. Medicina Interna di Mondovì) affronteranno il tema dell’importanza dell’approccio genere-specifico in Medicina

Organizzato da: S.C. Medicina Interna Mondovì

Luogo / Sede: PALESTRA della Riabilitazione situata al Piano -1, dell’Ospedale Regina Montis Regalis di Mondovì-Via San Rocchetto n°99

Ora inizio / Ora fine: 18:30 - 20:00

Prenotazione obbligatoria, da Venerdì 10 Aprile a Martedì 21 Aprile, telefonando al numero 0174/677345 , dalle ore 10:00 alle ore 13:00; oppure tramite invio di e-mail all’indirizzo: medicina.mondovi@aslcn1.it , in qualunque orario.

L’iniziativa è gratuita

27 APRILE

Distribuzione opuscoli informativi sulla prevenzione dell’osteoporosi e sui corretti stili di vita, a tutte le donne, in qualunque fascia d’età, già in carico al servizio o non ancora in carico al servizio

Organizzato da: S.C. Diabetologia Territoriale e Malattie del Metabolismo ASLCN1

Luogo /Sede:

AMBULATORIO DI ENDOCRINOLOGIA dell’Ospedale SS Annunziata di Savigliano, Via Ospedali n° 5-Piano -1-Blocco E

AMBULATORIO DI ENDOCRINOLOGIA dell’Ospedale Civile di Saluzzo, Via Spielberg n° 58-Piano 2°-Ala monumentale

AMBULATORIO DI ENDOCRINOLOGIA dell’Ospedale Regina Montis Regalis di Mondovì, Via San Rocchetto n°99-Piano Terra-Corridoio Azzurro

Ora inizio / Ora fine: 8:30-12:30 e 13:30-15:30

Non è necessaria la prenotazione

L’iniziativa è gratuita e non è necessaria l'impegnativa del Medico di Medicina Generale.

Visita Ginecologica con il Ginecologo della S.C. Ginecologia e Ostetricia di Savigliano, rivolta a donne dai 18 anni in su

Organizzato da: S.C. Ginecologia e Ostetricia Savigliano

Luogo / Sede: AMBULATORIO GINECOLOGICO situato a Piano Terra, Blocco G, dell’Ospedale SS Annunziata di Savigliano-Via Ospedali n°5

Ora inizio / Ora fine: 14:00 - 18:00

Prenotazione obbligatoria telefonando al numero 0172/719365, da Lunedì 13 Aprile a Venerdì 17 Aprile, dalle ore 08:30 alle ore 13:00, chiedendo del personale amministrativo.

L’iniziativa è gratuita e non è necessaria l'impegnativa del Medico di Medicina Generale.

L’adolescenza e la gravidanza: visite e colloqui per le donne in adolescenza (età compresa trai 14 ed i 26 anni) e/o in gravidanza

Organizzato da: S.C. Ginecologia e Ostetricia-S.S.D Consultori Famigliari

Luogo / Sede: CONSULTORIO FAMILIARE di Saluzzo situato presso l’Ospedale Civile di Saluzzo, Via Spielberg n°58 -2° Piano della Palazzina Inaudi

Ora inizio / Ora fine: 14:30 - 16:30

Prenotazione obbligatoria telefonando al numero 0175/215535, da Lunedì 13 Aprile a Venerdì 17 Aprile, dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 13:30 alle ore 16:00.

L’iniziativa è gratuita e non è necessaria l'impegnativa del Medico di Medicina Generale.



28 APRILE

Distribuzione opuscoli informativi sulla prevenzione dell’osteoporosi e sui corretti stili di vita, a tutte le donne, in qualunque fascia d’età, già in carico al servizio o non ancora in carico al servizio

Organizzato da: S.C. Diabetologia Territoriale e Malattie del Metabolismo ASLCN1

Luogo /Sede:

AMBULATORIO DI ENDOCRINOLOGIA dell’Ospedale SS Annunziata di Savigliano, Via Ospedali n° 5-Piano -1-Blocco E

AMBULATORIO DI ENDOCRINOLOGIA dell’Ospedale Civile di Saluzzo, Via Spielberg n° 58-Piano 2°-Ala monumentale

AMBULATORIO DI ENDOCRINOLOGIA dell’Ospedale Regina Montis Regalis di Mondovì, Via San Rocchetto n°99-Piano Terra-Corridoio Azzurro

Ora inizio / Ora fine: 8:30-12:30 e 13:30-15:30

Non è necessaria la prenotazione



Visita Ginecologica con il Ginecologo della S.C. Ginecologia e Ostetricia di Savigliano, rivolta a donne dai 18 anni in su

Organizzato da: S.C. Ginecologia e Ostetricia Savigliano

Luogo / Sede: AMBULATORIO GINECOLOGICO situato a Piano Terra, Blocco G, dell’Ospedale SS Annunziata di Savigliano-Via Ospedali n°5

Ora inizio / Ora fine: 14:00 - 18:00

Prenotazione obbligatoria telefonando al numero 0172/719365, da Lunedì 13 Aprile a Venerdì 17 Aprile, dalle ore 08:30 alle ore 13:00, chiedendo del personale amministrativo.

L’iniziativa è gratuita e non è necessaria l'impegnativa del Medico di Medicina Generale.



L’adolescenza e la gravidanza: visite e colloqui per le donne in adolescenza (età compresa trai 14 ed i 26 anni) e/o in gravidanza

Organizzato da: S.C. Ginecologia e Ostetricia-S.S.D Consultori Famigliari

Luogo / Sede: CONSULTORIO FAMILIARE di Savigliano situato in Via Torino n°143 -Piano Terra

Ora inizio / Ora fine: 14:00 - 16:00

Prenotazione obbligatoria telefonando al numero 0172/240627, da Lunedì 13 Aprile a Venerdì 17 Aprile, dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 13:30 alle ore 16:00.

L’iniziativa è gratuita e non è necessaria l'impegnativa del Medico di Medicina Generale.



Visita presso l’Ambulatorio Adolescenti e Contraccezione, con la Ginecologa, rivolta a donne adolescenti di età compresa tra i 12 ed i 25 anni

Organizzato da: S.C. Ginecologia e Ostetricia Mondovì

Luogo / Sede: AMBULATORIO n°9, situato nel corridoio dei Poliambulatori, a Piano Terra, dell’Ospedale Regina Montis Regalis di Mondovì-Via San Rocchetto n°99

Ora inizio / Ora fine: 14:30 - 17:30

Prenotazione obbligatoria tramite invio di e-mail all’indirizzo: daniela.cavallera@aslcn1.it oppure telefonando al numero 0174/677470, da Lunedì 13 Aprile a Venerdì 17 Aprile, dalle ore 14:00 alle ore 16:00.

L’iniziativa è gratuita e non è necessaria l'impegnativa del Medico di Medicina Generale.



Incontro collettivo di Ipnosi in Gravidanza, con le Ostetriche, rivolto a donna in gravidanza

Organizzato da: S.C. Ginecologia e Ostetricia Mondovì

Luogo / Sede: PALESTRA del Consultorio Familiare di Mondovì, al Secondo Piano dell’Ospedale Regina Montis Regalis di Mondovì-Via San Rocchetto n°99-Percorso Arancione

Ora inizio / Ora fine: 14:00 - 16:00

Prenotazione obbligatoria tramite invio di e-mail all’indirizzo: daniela.cavallera@aslcn1.it oppure telefonando al numero 0174/677470, da Lunedì 13 Aprile a Venerdì 17 Aprile, dalle ore 14:00 alle ore 16:00.

L’iniziativa è gratuita e non è necessaria l'impegnativa del Medico di Medicina Generale.

29 APRILE

Distribuzione opuscoli informativi sulla prevenzione dell’osteoporosi e sui corretti stili di vita, a tutte le donne, in qualunque fascia d’età, già in carico al servizio o non ancora in carico al servizio

Organizzato da: S.C. Diabetologia Territoriale e Malattie del Metabolismo ASLCN1

Luogo /Sede:

AMBULATORIO DI ENDOCRINOLOGIA dell’Ospedale SS Annunziata di Savigliano, Via Ospedali n° 5-Piano -1-Blocco E

AMBULATORIO DI ENDOCRINOLOGIA dell’Ospedale Civile di Saluzzo, Via Spielberg n° 58-Piano 2°-Ala monumentale

AMBULATORIO DI ENDOCRINOLOGIA dell’Ospedale Regina Montis Regalis di Mondovì, Via San Rocchetto n°99-Piano Terra-Corridoio Azzurro

Ora inizio / Ora fine: 8:30-12:30 e 13:30-15:30

Non è necessaria la prenotazione

L’iniziativa è gratuita e non è necessaria l'impegnativa del Medico di Medicina Generale.



Visita presso l’Ambulatorio Ginecologico di Salute Donna, con la Ginecologa, rivolta a donne di tutte le età, non ancora prese in carico dalla struttura.

Organizzato da: S.C. Ginecologia e Ostetricia Mondovì

Luogo / Sede: AMBULATORIO n°9, situato nel corridoio dei Poliambulatori, a Piano Terra, dell’Ospedale Regina Montis Regalis di Mondovì-Via San Rocchetto n°99

Ora inizio / Ora fine: 14:30 - 17:30

Prenotazione obbligatoria tramite invio di e-mail all’indirizzo: daniela.cavallera@aslcn1.it oppure telefonando al numero 0174/677470, da Lunedì 13 Aprile a Venerdì 17 Aprile, dalle ore 14:00 alle ore 16:00.

L’iniziativa è gratuita e non è necessaria l'impegnativa del Medico di Medicina Generale.



