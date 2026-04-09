L’Asl Cn2 aderisce alla campagna di prevenzione della “Shaken Baby Syndrome”

Sabato 11 e domenica 12 aprile, Terre des Hommes, in collaborazione con la Rete Ospedaliera contro il Maltrattamento Infantile e con il supporto di Associazione Ospedali Pediatrici Italiani (AOPI), Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (ANPAS), Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP), Società Italiana di Medicina di Emergenza e Urgenza Pediatrica (SIMEUP), Società Italiana di Pediatria (SIP), Società Italiana di Neonatologia (SIN), sarà presente in oltre 150 città italiane per sensibilizzare sui pericoli della Sindrome del Bambino Scosso, con punti informativi nelle piazze e negli ospedali, con personale sanitario per spiegare i rischi della SBS e distribuire materiali informativi e gadget.
La Sindrome del Bambino Scosso (Shaken Baby Syndrome) è una grave forma di trauma cerebrale che può avvenire se si scuote violentemente un lattante come reazione al suo pianto inconsolabile. Lo scuotimento violento, anche solo per pochi secondi, è potenzialmente causa di lesioni gravi. Scuotere i bambini è sempre pericoloso, in particolare per quelli sotto l’anno di età, che sono maggiormente a rischio di subire lesioni.
Anche l’ASL CN2 aderirà a questa campagna nazionale, allestendo punti informativi l’11 aprile, dalle ore 9 alle ore 13, nelle zone più frequentate di Alba e Bra:
ALBA – Piazza Michele Ferrero
BRA – Via Cavour, davanti alla sala cinematrografica
Si tratterà di un’importante occasione per incontrare l’utenza, rispondere alle domande poste e dissipare eventuali dubbi, sensibilizzando sui pericoli di questa grave forma di maltrattamento fisico.
Per informazioni e approfondimenti sulla Sindrome del Bambino Scosso (su cosa la può causare, sulle potenziali conseguenze e sui rischi) è possibile visitare la seguente pagina dedicata: https://nonscuoterlo.terredeshommes.it/
Sulla pagina YouTube dell’ASL CN2 è presente un interessante video di sensibilizzazione dal titolo: “NON SCUOTERLO!”.