L’Asl Cn2 aderisce alla campagna di prevenzione della “Shaken Baby Syndrome”

Sabato 11 e domenica 12 aprile, Terre des Hommes , in collaborazione con la Rete Ospedaliera contro il Maltrattamento Infantile e con il supporto di Associazione Ospedali Pediatrici Italiani ( AOPI ), Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze ( ANPAS ), Federazione Italiana Medici Pediatri ( FIMP ), Società Italiana di Medicina di Emergenza e Urgenza Pediatrica ( SIMEUP ), Società Italiana di Pediatria ( SIP ), Società Italiana di Neonatologia ( SIN ), sarà presente in oltre 150 città italiane per sensibilizzare sui pericoli della Sindrome del Bambino Scosso, con punti informativi nelle piazze e negli ospedali, con personale sanitario per spiegare i rischi della SBS e distribuire materiali informativi e gadget.

La Sindrome del Bambino Scosso (Shaken Baby Syndrome) è una grave forma di trauma cerebrale che può avvenire se si scuote violentemente un lattante come reazione al suo pianto inconsolabile. Lo scuotimento violento, anche solo per pochi secondi, è potenzialmente causa di lesioni gravi. Scuotere i bambini è sempre pericoloso, in particolare per quelli sotto l’anno di età, che sono maggiormente a rischio di subire lesioni.

Anche l’ASL CN2 aderirà a questa campagna nazionale, allestendo punti informativi l’ 11 aprile, dalle ore 9 alle ore 13 , nelle zone più frequentate di Alba e Bra:

ALBA – Piazza Michele Ferrero

BRA – Via Cavour, davanti alla sala cinematrografica

Si tratterà di un’importante occasione per incontrare l’utenza, rispondere alle domande poste e dissipare eventuali dubbi, sensibilizzando sui pericoli di questa grave forma di maltrattamento fisico.

Per informazioni e approfondimenti sulla Sindrome del Bambino Scosso (su cosa la può causare, sulle potenziali conseguenze e sui rischi) è possibile visitare la seguente pagina dedicata: https://nonscuoterlo.terredeshommes.it/