A Garessio arrivano i corsi gratuiti di Minibasket Towers per bambini e ragazzi

A Garessio lo sport giovanile si arricchisce di una nuova opportunità. A partire da sabato 9 maggio e fino a sabato 6 giugno, presso la palestra delle Scuole Medie, verranno infatti attivati in via sperimentale i corsi gratuiti di Minibasket Towers.

Le attività si svolgeranno esclusivamente nella giornata di sabato, per un totale di cinque appuntamenti: sabato 9 maggio, 16 maggio, 23 maggio, 30 maggio e 6 giugno.

L’iniziativa è rivolta ai più giovani, con l’obiettivo di avvicinarli al mondo della pallacanestro in un contesto educativo e divertente. I partecipanti saranno suddivisi per fasce d’età: i ragazzi di terza e quarta elementare si alleneranno dalle 9.30 alle 11.00, mentre quelli di quinta elementare e prima media scenderanno in campo dalle 11.00 alle 12.30.

Grande soddisfazione dall’amministrazione comunale che sottolinea l’importanza di ampliare l’offerta sportiva sul territorio, offrendo nuove occasioni di crescita e socializzazione per i giovani. L’auspicio è che questa iniziativa possa rappresentare un primo passo verso una presenza stabile del minibasket a Garessio anche negli anni a venire.