Nel Distretto della Frutta del Monviso nasce la rappresentanza dei Comuni montani

Nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 8 aprile, nella sede operativa del Distretto del Cibo e della Frutta all’Agrion di Manta, si è svolta la riunione dell’ente che ha coinvolto tutti i Comuni montani e parzialmente montani aderenti.

L’incontro ha segnato un passaggio significativo nella struttura di governance del Distretto con la votazione per individuare un rappresentante dei Comuni montani all’interno del direttivo. Una figura fortemente voluta sin dalla nascita del Distretto nel 2023, con l’obiettivo di garantire maggiore attenzione alle specificità dei territori montani, promuovere la qualità delle produzioni locali e sostenere le nicchie agricole che costituiscono una risorsa fondamentale per le comunità.

A seguito della votazione, è stato eletto Mauro Nari, sindaco del Comune di Gambasca, al quale sono stati rivolti i complimenti e il benvenuto ufficiale nel direttivo.

Un passaggio che consolida il ruolo del Distretto come strumento di coordinamento territoriale e sviluppo condiviso, capace di valorizzare l’intera filiera frutticola del Monviso.

Con questa nomina, il direttivo del Distretto della Frutta del Monviso si compone ora di cinque sindaci: Roberto Dalmazzo (Lagnasco), presidente del Distretto; Franco Demaria (Saluzzo), rappresentato in modo permanente dall’assessore all’Agricoltura Gianpiero Bravo; Sergio Paschetta (Cavour); Giancarlo Armando (Tarantasca); e Mauro Nari per i Comuni montani.

Restano confermati anche i rappresentanti delle principali associazioni di categoria: Ivo Migliore per Coldiretti, Enrico Allasia per Confagricoltura, Domenico Sorasio per Confcooperative e Antoine Miceli per CIA – Confederazione Italiana Agricoltori.

A questi si affiancano i rappresentanti delle Organizzazioni di Produttori: Domenico Sacchetto (Asprofrut), Domenico Paschetta (Ortofruit Italia), Fabrizio Risso (Lagnasco Group) e Piero Abello (OP Jolli). Completa il direttivo il presidente di Agrion, Giacomo Ballari.

(Il presidente Roberto Dalmazzo, Mauro Nari e Gianpiero Bravo)

“L’introduzione del rappresentante dei Comuni montani – spiega Roberto Dalmazzo, presidente del Distretto - è il risultato della revisione statutaria approvata il 24 febbraio scorso, che ha aggiornato la composizione dell’organo direttivo rendendo finalmente operativa una richiesta del territorio.

Si chiude così un percorso iniziato con la costituzione del Distretto e si apre una nuova fase, destinata a rafforzare il dialogo tra pianura e montagna. L’attuale direttivo resterà in carica fino alla fine dell’anno, mentre nel mese di gennaio sono previste le elezioni per il rinnovo completo del Distretto del Cibo della Frutta del Monviso, inclusa la rappresentanza del sindaco dei Comuni montani”.

All’incontro hanno partecipato i Comuni di Lusernetta, Bagnolo Piemonte, Barge, Brondello, Busca, Caraglio, Chiusa di Pesio, Costigliole Saluzzo, Dronero, Envie, Gambasca, Manta, Martiniana Po, Paesana, Pagno, Peveragno, Piasco, Revello, Rifreddo, Rossana, Saluzzo, Sanfront, Valgrana, Venasca e Verzuolo.

Secondo quanto stabilito, il diritto di voto è stato riservato esclusivamente ai Comuni classificati come montani, in conformità al regolamento europeo e alle disposizioni della Regione Piemonte.