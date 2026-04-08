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Il Cai Alba struttura la stagione dei sentieri tra lavoro sul territorio e camminate
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Attualità | 08 aprile 2026, 19:59

Il Cai Alba struttura la stagione dei sentieri tra lavoro sul territorio e camminate

Dalla Pasquetta ad Arguello al progetto “Cammina con Vittorio”: attività già avviate e appuntamenti in calendario

Il Cai Alba struttura la stagione dei sentieri tra lavoro sul territorio e camminate

La stagione della sentieristica in Alta Langa si sta sviluppando lungo due direttrici: da un lato le attività già svolte, dall’altro i progetti in corso e gli appuntamenti imminenti. Al centro, il lavoro del CAI sezione di Alba, impegnato su più fronti.

Il 6 aprile si è svolta la “Pasquetta ad Arguello”, una giornata che ha unito camminata e momento conviviale, segnando l’avvio della stagione escursionistica primaverile.

Parallelamente, sono in corso i lavori con il gruppo SEC sull’itinerario “Cammina con Vittorio”, percorso inserito in un progetto più ampio che unisce valorizzazione del territorio e finalità solidale. L’appuntamento è previsto per domenica 19 aprile, con una camminata aperta al pubblico, una cena conviviale  e una raccolta fondi destinata al progetto Zanantsika nei Villaggi di Odille Onlus.

Il lavoro sulla sentieristica si inserisce in un contesto più strutturato, che riguarda la manutenzione e la gestione dei percorsi inseriti nel catasto regionale. In questo ambito si colloca anche l’accordo triennale sottoscritto con l’Unione Montana Alta Langa per la manutenzione ordinaria dei tracciati GTL.

Accanto alle attività operative, è previsto l’avvio di un corso SOSEC dedicato alla sentieristica, finalizzato alla formazione di nuovi volontari e al consolidamento delle competenze necessarie per la gestione dei percorsi.

redazione

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