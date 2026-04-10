Fiera di Primavera: Coldiretti Cuneo protagonista con un focus sull'allevamento nelle aree interne e attività per le famiglie

Nel weekend della Fiera di Primavera, Coldiretti Cuneo sarà protagonista a Mondovì con un programma che unisce approfondimento per il settore agricolo e iniziative dedicate alle famiglie, tra divulgazione, didattica e valorizzazione delle produzioni locali.

Ad aprire gli appuntamenti sarà, sabato 11 aprile alle ore 9.45 presso la Sala Scimé in corso Statuto 11/D, il convegno “L’evoluzione dell’allevamento nelle aree interne”, promosso da Coldiretti Cuneo, Anaborapi e Comune di Mondovì, in collaborazione con Arema e Adialpi, nell’ambito del 2026 proclamato anno internazionale dei pascoli e dei pastori.

Al centro del convegno l’intervento tecnico-scientifico del professor Mauro Coppa del DISAFA – Università di Torino, dedicato alla pratica dell’alpeggio e alle sue evoluzioni, tra cambiamenti climatici, sostenibilità e prospettive future. Spazio anche alle esperienze dirette con la testimonianza di Roberta Colombero dell’Alpeggio Valanghe in Valle Maira.

Saranno presenti all’incontro il Sindaco di Mondovì, Luca Robaldo, il Senatore Giorgio Maria Bergesio, l’Assessore regionale Agricoltura e Turismo Paolo Bongioanni, il Vice Presidente di Anaborapi, Bruno Bertola e i rappresentanti di Arema e Adialpi.

Accanto al momento di approfondimento, per tutto il weekend sarà presente il mercato di Campagna Amica e le attività di animazione e didattiche curate da Agrimercato Campagna Amica Cuneo, con l’obiettivo di promuovere la filiera corta locale e avvicinare i cittadini al mondo agricolo. Queste sono realizzate nell’ambito del progetto finanziato con lo Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027 - Intervento SRG07.

In piazzale Unità d’Italia, le fattorie didattiche proporranno laboratori pensati per bambini e famiglie, alla scoperta della stagionalità, delle produzioni e dei sensi legati al cibo.

Sabato 11 aprile

“Primavera a 5 sensi” (15.30 – 16.15)

“Alla scoperta della nocciola” (16.30 – 17.15)

Domenica 12 aprile

“Storie di cereali antichi” (11.00 – 12.00)

“Operazione miele” (15.30 – 16.15)

Il mercato Campagna Amica, con i tradizionali gazebo gialli, offrirà inoltre una selezione di prodotti 100% Made in Italy, espressione della qualità e della biodiversità del territorio, permettendo ai consumatori di acquistare direttamente dai produttori.

“Sostenere l’allevamento nelle aree interne significa difendere non solo un comparto produttivo strategico, ma anche il presidio del territorio, la tutela dell’ambiente e la sicurezza alimentare del Paese. In un contesto sempre più complesso, segnato dall’aumento dei costi e dalle difficoltà legate ai cambiamenti climatici, è fondamentale riconoscere il ruolo degli allevatori di montagna e garantire condizioni che permettano loro di continuare a operare, evitando lo spopolamento e la perdita di intere aree del nostro territorio” evidenzia Marco Bongiovanni, Presidente Coldiretti di Zona Mondovì.

“Siamo lieti di collaborare anche quest’anno alla buona riuscita della Fiera di Primavera, con iniziative che ci consentono di promuovere la filiera corta tutta italiana e sensibilizzare i consumatori, a partire dai più piccoli, sul rispetto per l’ambiente, gli animali, il territorio e sull’importanza della stagionalità e dell’origine dei prodotti che portiamo ogni giorno in tavola” conclude Daniele Caffaro, Segretario Coldiretti di Zona Mondovì.